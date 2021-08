Perotti cortó cintas y dejó inaugurada la Circunvalación de Sastre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la tarde de este miércoles, el gobernador santafesino participó del acto oficial mediante el cual habilitó formalmente un importante aliviador regional para la producción. "En una obra no vemos pavimento ni hormigón, vemos trabajo, sueños, docentes que pasan y estudiantes que van a aprender", sostuvo el jefe de la Casa Gris.

Por Rodrigo Pretto

Con la presencia del propio gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, este miércoles quedó oficialmente inaugurada la Circunvalación de Sastre, un tramo que une Ruta Provincial N° 13 con Ruta Provincial N° 64 y servirá como aliviador de la producción de la región. "En una obra no vemos pavimento ni hormigón, vemos trabajo, sueños, docentes que pasan y estudiantes que van a aprender. Eso es lo que define una obra y lo que se mide cuando buscamos desarrollo. Esta es una zona que aporta producción y trabajo. Por eso invertimos en esta región, porque se lo devuelve a la provincia por duplicado", destacó el mandatario de la Casa Gris durante el acto. La inversión superó los $ 378 millones.

Desde el anuncio de la obra, allá por 2016, hasta el día de hoy pasaron cinco años. Y finalmente, el corredor vial de la cabecera del departamento San Martín tuvo su habilitación oficial. Fue de la mano de Perotti, quien llegó al centro oeste santafesino para inaugurar formalmente el tramo. Durante su discurso, el rafaelino recordó el momento en el cual llegó a la Casa Gris y no se olvidó de exponer la situación de la caja provincial, causa por la cual aseguró tener que renegociar las deudas con empresas contratistas que habían paralizado la obra pública en la bota santafesina. “Cuando nos tocó iniciar la gestión, fue difícil. Una de esas dificultades fueron .000 millones en deudas por obras paralizadas. Ayer se cumplió un año de las renegociaciones hechas. Las obras que son útiles para la gente en la provincia no se cortan. Es fácil prometer sin recursos. Nosotros, si no tenemos fondos, no licitamos”.

La Circunvalación, un ex camino de cargas, tiene una extensión de 3,5 kilómetros que une las rutas provinciales Nº 13 y Nº 64. Además de la pavimentación y bacheo del tramo, se ejecutó la construcción de sumideros en isletas y de cordones cunetas laterales y transversales, colocación de columnas de iluminación con sistema led, y señalización vertical y horizontal, y de alcantarillas transversales. "Estamos satisfechos por una obra más que se termina en esta zona. Esto muestra que si decimos que vamos a hacer algo, lo llevamos adelante. Una buena noticia para un pueblo, es una buena noticia para las grandes ciudades. Vamos a seguir invirtiendo fuerte en el interior", sostuvo el jefe de la Casa Gris.

A su turno, el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, destacó la importancia de la obra y tampoco dejó pasar el momento para recordar el estado de la obra al momento de llegar al gobierno. “Estamos ante una obra maravillosa, uno de las que al momento de asumir estaba en estado de abandono, paralizada, por falta de pago a las firmas. Después de toda la compleja situación que nos tocó atravesar, en agosto del año pasado comenzamos a establecer un orden de prioridades de las 26 obras que estaban frenadas. Y esta fue una de ellas. Hoy ya podemos transitarla. Sabemos que es una obra que le va a solucionar un problema a Sastre con el tránsito pesado”.

Por su parte, otra de las que tomó la palabra durante el corte de cintas fue la senadora provincial por el departamento San Martín, Cristina Berra. Le legisladora, en un escueto discurso, recordó que la reactivación de los trabajos no tuvo discusión. “Sólo tuvo que venir la ministra de Infraestructura para observar la importancia que tenía. Es algo para disfrutar porque queda para toda la vida”.

A su vez, la intendente de la ciudad de Sastre, María del Carmen, destacó la importancia del corredor vial para toda la región. "Hoy es un día de fiesta. Parece un sueño, pero es una realidad. Quiero agradecerle a Omar Perotti que haya culminado con la obra. Quizás muchos no tengan idea de la necesidad que tenía para esta zona la Circunvalación. Es un sueño logrado", enfatizó.

Durante el acto, junto al gobernador estuvieron el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, la senadora departamental Cristina Berra, la diputada provincial Lorena Ulieldín, el senador nacional Roberto Mirabella, la intendente de Sastre, María del Carmen Amero, funcionarios municipales y concejales de la ciudad.

Una obra cinco años después

Hubo que esperar cinco años desde el momento en el que el gobierno de Miguel Lifschitz incluyó la obra en el programa “Mejoramiento de Transitabilidad en Localidades” - allá por 2016 - hasta el corte de cintas de hoy. En el medio, hubo una paralización de los trabajos, a mediados de 2019, por falta de pago de los certificados de obra con la empresa constructora. En ese momento, la firma Laromet se había retirado de la ciudad en el mes de septiembre dejando el corredor vial con una ejecución del 50%. Las máquinas se volvieron a encender un año más tarde para retomar los trabajos.