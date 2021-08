https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.08.2021 - Última actualización - 20:03

20:01

“Pep”, de 50 años, dijo además que le gustaría dirigir a un seleccionado nacional y competir en una Copa América, un Mundial y una Eurocopa.

El contrato termina en junio de 2023 Guardiola anunció que "es momento de tomar un descanso" tras siete años en el Manchester City “Pep”, de 50 años, dijo además que le gustaría dirigir a un seleccionado nacional y competir en una Copa América, un Mundial y una Eurocopa. “Pep”, de 50 años, dijo además que le gustaría dirigir a un seleccionado nacional y competir en una Copa América, un Mundial y una Eurocopa.

El catalán Josep Guardiola también se subió al escenario de los anuncios impactantes de este mes de agosto al anticipar hoy que después "de siete años en Manchester City es momento de tomar un descanso", y que su futuro estará "en una selección", señalando que le gustaría dirigir "en una Copa América".

"La verdad es que necesito tomarme un descanso después de siete años en Manchester City. Quiero detenerme y ver hacia delante, aprender de otros entrenadores y tomar otro camino. Una selección es el próximo paso en mi carrera", reveló Guardiola, cuyo contrato con el club inglés finaliza en junio de 2023, seis meses después de la conclusión del Mundial de Qatar.

"Me gustaría mucho entrenar un seleccionado y competir en una Copa América y un Mundial. También en una Eurocopa", indicó "Pep", de 50 años, durante un evento de la empresa XP Investimentos, de Brasil, que divulgó la señal ESPN de ese país.

El de Sampedor alguna vez "rozó" una posibilidad de dirigir al seleccionado argentino cuando cuando el presidente de AFA, Claudio Tapia, indicó que se había contactado con su hermano, pero era difícil traerlo porque "haría falta una billetera muy gorda".

Al enterarse de esto Guardiola se molestó, dijo que nadie se había comunicado con él ni con nadie de su entorno, y que no le gustó que se hablara de su salario.

Pese a ello, alguna vez hace exactamente cinco años, Sergio Agüero reveló una charla que mantuvo con Guardiola en la que el exentrenador de Barcelona y Bayern Munich le confesó que siempre quiso dirigir al seleccionado argentino, y transcribió los términos de esa conversación.

"Ustedes no me llamaron, porque a mí me encantaría dirigir a la selección argentina, pero no me llamaron", sostuvo el "Kun" que le dijo Guardiola durante una charla que mantuvieron en un entrenamiento de Manchester City, antes de que el ex-Independiente viajara hacia los Estados Unidos para participar de la Copa América Centenario de 2016.

Al ser obviamente interrogado sobre la posibilidad de ser Brasil un seleccionado que le gustaría dirigir, "Pep" argumentó que es "difícil para alguien de afuera entrenar una selección como la brasileña, aunque es maravillosa y es siempre candidata a ganar todo".

En el caso de Argentina, de llegar en algún momento Guardiola a la dirección técnica de su seleccionado, se estaría rompiendo con una cuasi regla no escrita respecto de que la AFA no aprobó históricamente a un entrenador extranjero para dirigir a su representativo nacional.

Por lo pronto, Guardiola, que se sumó a la conducción de Manchester City en 2016, ya anunció que tiene la intención de dejar el día a día de los clubes para tomar una selección que le haga el camino profesional más aliviado en esa rutina de trabajo.

Con información de Telam