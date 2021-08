Zulma Lobato quiere adoptar un carpincho

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El manager de la actriz, Lautaro Reyes, se refirió a la sorprendente intención de tiene la mediática con los animales que saltaron al protagonismo.

La invasión de carpinchos, el roedor más grande del mundo, en Nordelta se convirtió en uno de los temas de actualidad más discutidos en el país. Mientras que algunos se muestran del lado de los animales y le tienen cierta simpatía en su convivencia, otros los rechazan y quieren desterrarlos de la zona de humedales que constituye la zona de barrios cerrados.

Ante este panorama y por su amor por los animales, Zulma Lobato se vio muy conmovida por la situación que están atravesando y confesó que le gustaría adoptar un carpincho para cuidarlo y que le sea como una especie de compañía.

“Ella está bien pero con ganas de trabajar. Está conmovida por la situación de los animales y me contó que le encantaría adoptar un carpincho”, reveló su manager Lautaro Reyes en diálogo con TN Show.

El anhelo de la actriz viene después de contar que tiene muchas ganas de mudarse a España por la falta de trabajo en Argentina: "Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje".