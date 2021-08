Subas para la soja y el maíz en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La oferta realizada por las fábricas por soja con entrega inmediata y para fijaciones fue de US$ 346 la tonelada.

Los precios de la soja y el maíz cerraron la jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con las subas que ambos granos tuvieron en el mercado de Chicago como consecuencia del deterioro del estado de los cultivos en Estados Unidos.

La oferta realizada por las fábricas por soja con entrega inmediata y para fijaciones fue de US$ 346 la tonelada, un dólar por encima de ayer, mientras que en pesos se pactó un precio de $ 33.600 la tonelada.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 5 más que en la previa para alcanzar los US$ 190 la tonelada.

Por otra parte, para la entrega en septiembre se ofrecieron US$ 192; octubre, US$ 195; diciembre, US$ 200; marzo, US$ 195; abril y mayo, US$ 190; y junio, US$ 180.

En cuanto al trigo, para la entrega en septiembre se ofrecieron US$ 225 la tonelada y para octubre US$ 230.

Respecto a las ofertas de la próxima cosecha, para la entrega en noviembre y diciembre se ofrecieron US$ 227; enero y febrero, US$ 230; y marzo, US$ 235.

Por último, las ofertas por girasol subieron US$ 20 y cerraron a US$ 400 la tonelada.