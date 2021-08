Roberto Mirabella: "Algunos no se sienten parte de la gestión y nos hacen internas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pre candidato a diputado nacional por la lista que apadrina e integra el gobernador Omar Perotti, dijo que no responderán agresiones de sus adversarios internos, esencialmente de Agustín Rossi. "Pretendemos consolidar la gestión provincial", dijo. Volvió a contraponer la propuesta de su sector con la de "la vieja política".

- ¿Esperaban este nivel de confrontación en la interna que se disputa con la nómina encabezada por Agustín Rossi?

- Nosotros no vamos a responder ataques o agresiones; creo que la campaña tiene que transitar por otro lado. Siempre lo planteamos de la misma manera y más en este momento y coyuntura. Hemos armado un equipo todos juntos con representantes de diferentes sectores y tratando de poner a Santa Fe por encima de cualquier interés individual. Y me parece que hemos logrado eso, con gente que representa a diferentes espacios y sectores. Lewandowski le ganó en su momento las elecciones a la intendenta de Rosario (Mónica Fein), emergió como el dirigente más votado después de Perotti en Rosario y participó con María Eugenia Bielsa. Yo vengo hace treinta años con Omar, y Marilyn Sacnun es parte en el Senado del espacio de Cristina (Fernández). La lista representa espacios diferentes porque hay intendentes, jefes comunales y distintos dirigentes. Conformamos un equipo poniendo a Santa Fe primero, más allá de nuestras cuestiones individuales. Y nuestra campaña transita consolidando un modelo de gestión que encarna Perotti, pero no respondiendo agresiones.

- ¿Por qué el elector debería optar por esta lista?

- Porque expresa un horizonte diferente y una etapa renovada para la política y para el peronismo en particular durante los próximos años; porque expresamos la consolidación de un modelo de gestión que encabeza Perotti y se visibiliza en la gran cantidad de inversión pública que se está viendo en las 365 localidades de la provincia, en obras viales, de cloacas, de pavimento, en la transferencia de recursos a municipios y comunas; porque se visibilizan los compromisos de campaña como el boleto educativo, el apoyo a la producción para sostener el empleo, en haber encontrado una herramienta importante para sostener las persianas abiertas de los comercios como es Billetera Santa Fe que, además, permite un ahorro por mes de cinco mil pesos; por esto. Porque consolidamos un modelo de gestión que empezó en diciembre de 2019 y ahora, hay que pensar de acá para adelante por los próximos diez años.

- ¿No son parte de esa gestión los referentes de la otra lista, teniendo en cuenta que Omar Perotti es gobernador por un frente que 'empujó' para ese triunfo?

- Parece que algunos no se sienten parte porque nos hacen internas; no tengo otra lectura.

- Habló de 'política renovada' y eso se contrapone con 'la vieja política'. ¿Considera que la otra lista representa la vieja política?

- Lewandowski cuando asumió como senador provincial, primero, marcó que iba a apoyar y respaldar al gobierno que había sido elegido, y al gobernador Perotti; y en segundo lugar, demostró su compromiso cuando no acordó con la vieja política y demostró que a partir de ese momento no era más de lo mismo. Hay actitudes y conductas que son de público conocimiento, por ejemplo, con lo que vino pasando todos estos meses en el Senado de la provincia? Cada uno evalúa; yo hago esta evaluación de Lewandowski como la hago también de Marcos Castelló. Es lo mismo; Marcos es otro emergente de la política santafesina. Esta es mi lectura y es lo que nosotros ponemos a consideración, porque si queremos pensar el futuro de los próximos años tiene que ser con dirigentes que expresen una esperanza hacia adelante, una etapa renovada, la posibilidad de conformar un equipo que viene desde diferentes lugares y quieren asumir como protagonistas. Esto es central.

- ¿Pero esa vieja política no ayudó en su momento para que Perotti sea gobernador? Porque eso es lo que también se reprocha desde la lista adversaria?

- Bueno, pasaron muchas cosas en estos casi veinte meses de gobierno. Me parece que no fueron parte de la gestión; no se sintieron parte de la gestión. Ellos realizaron determinado tipo de acuerdos que los tienen que explicar ellos, no yo. Ellos tiene que explicar por qué le hacen la interna al gobernador Perotti; yo no tengo que explicar nada.

- ¿Qué responden al reproche de Agustín Rossi sobre la falta de ética del gobernador?

- Precisamente tendría que preguntarle sobre ética a sus aliados políticos, no a nosotros. Nosotros hemos demostrado una conducta en treinta años de militancia y de estar en la función pública que se ha marcado en la profesionalidad de lo que hacemos, y en cumplir los compromisos que tomamos; por una fuerte contracción al trabajo y al esfuerzo, por administrar las cuentas de manera clara y eficiente. Por eso podemos hacer lo que estamos haciendo, porque hoy nadie se acuerda que tomamos la provincia fundida, con tres masas salariales de déficit. La actitud ética es ésa; ser sinceros, cumplir los compromisos y decir la verdad; no mentimos. La actitud ética está allí.

- ¿Cuál es el diagnóstico de lo hecho en la provincia y de lo que resta hacer?

- En veinte meses de gestión, 17 fueron en pandemia. Eso nos hizo cambiar muchas prioridades pero no los objetivos. Tuvimos que afrontar la pandemia con mucha decisión e inversión; tuvimos 156 camas críticas con respirador al inicio y hoy hay más de 500. Construimos hospitales modulares y se están fortaleciendo los centros de salud de todo el interior, más una campaña de vacunación que ya alcanza a unos dos millones de santafesinos. En el medio de eso empezamos a recomponer las finanzas, arreglar con las contratistas, retomar obras paradas? Hubo que recomponer eso y llevó mucho tiempo. A pesar de todo, se hizo un montón y estamos en un momento en el que queremos retomar los objetivos que se había planteado para la gestión que es mucha inversión de infraestructura, fortalecer los pueblos y ciudades. Y obviamente que faltan cosas porque siempre faltan. Faltan obras importantes pero desde hace años, entonces los que gobernaron durante mucho tiempo la provincia, no nos pueden venir a dar lecciones porque en un año y medio no se puede hacer lo que no se hizo en treinta. Claro que hay cosas pendientes.

- ¿La seguridad, por ejemplo?

- Creo que allí es donde está la mayor complejidad y se ha asumido con mucha convicción. La conducción de la policía, el cambio del enfoque de la prevención, la propuesta legislativa de modificar una institución que tiene más de 50 años, armar un equipo para tener mayor equipamiento tecnológico y de móviles. Me parece que hay en esto una conducción totalmente distinta. No vamos a tener resultados de un día para el otro; la situación es mucho más compleja. Porque en el submundo de la narcocriminalidad aún subyacen cosas muy pesadas; la balacera al centro de justicia penal tiene que ver con que comenzaba el juicio por el asesinato cometido en el Citiy Center de Rosario. No nos olvidemos las derivaciones que tuvo ese caso.

- Traferri dijo desde su banca que el gobierno provincial le está pagando la campaña a Jorge Boasso? ¿Algo para responder?

- ¡¿No tenemos plata para pagarnos la campaña nosotros, le vamos a pagar la campaña a otros!? No puedo salir a responder cada cosa que dicen los otros.

- ¿Creen que el peronismo pueda recuperar la unidad después de las internas?

- Nuestro deseo es que los santafesinos ordenen las listas de todos los espacios políticos porque estamos muy enfocados en la elección de noviembre. Ésa es la elección que nos va a permitir consolidar la gestión de Perotti. En setiembre solamente se ordenan las listas. Eso (la unidad) no va a depender de nosotros; entiendo que se logrará esa unidad pero no depende de nosotros.