Alpine anunció la continuidad de Fernando Alonso

La Fórmula Uno sigue confirmando sus pilotos para la próxima temporada 2022 y esta vez se hizo oficial la renovación del contrato del español Fernando Alonso en Alpine.

"Fernando Alonso, continuará con nuestros colores para la temporada 2022 junto a Esteban Ocon. La prórroga del contrato de Fernando señala la continuación de una colaboración ya de por sí sólida, tras su reciente e histórica primera victoria en el Gran Premio de Hungría, en la que Fernando desempeñó un papel fundamental".

El piloto asturiano, bicampeón mundial, expresó "Estoy muy feliz de confirmar la extensión del contrato con Alpine F1 Team hasta 2022. Me he sentido como en casa en el momento en que regresé a este equipo y me han recibido con los brazos abiertos. Es un placer volver a trabajar con algunas de las mentes más brillantes de nuestro deporte en Enstone y Viry-Châtillon. Ha sido una temporada complicada para todos, pero hemos mostrado avances como equipo y el resultado en Hungría es un buen ejemplo de esta progresión. Estamos apuntando a resultados más positivos para el resto de esta temporada, pero también de manera crucial a partir del próximo año con los nuevos cambios de regulación que se introducirán en la Fórmula 1. He sido un gran defensor de la necesidad de un campo de juego nivelado y un cambio en el deporte y la temporada 2022 será una gran oportunidad para eso. Estoy deseando que llegue el resto de este año y competir junto a Esteban en 2022 para Alpine".