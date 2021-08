https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.08.2021 - Última actualización - 9:14

8:47

Si bien se informó que eran 14 los pacientes que recibían atención, 13 son de otras localidades. Asimismo, se aclaró que el infectado con la variante Delta oriundo de Rafaela es un caso de un mes atrás y cumplió la cuarentena en Buenos Aires.

Departamento Castellanos Sólo quedaba un rafaelino internado por Covid-19 en el hospital Si bien se informó que eran 14 los pacientes que recibían atención, 13 son de otras localidades. Asimismo, se aclaró que el infectado con la variante Delta oriundo de Rafaela es un caso de un mes atrás y cumplió la cuarentena en Buenos Aires.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

Los datos alentadores, que indican un claro desvanecimiento de la segunda ola en la ciudad del oeste santafesino, se ven reflejados en la cantidad de nuevos contagios diarios, que en las dos últimas semanas se ubica en un promedio de 7, como también en la merma en el número de hisopados y su positividad, que está en el orden del 4 %.

Otra estadística que marca un declive pronunciado de la intensidad de la pandemia es que en los últimos 13 días sólo se produjo un deceso por patologías asociadas a coronavirus.

Con relación al origen de los pacientes CoViD que actualmente son atendidos en el efector público de salud rafaelino, su director, Diego Lanzotti, le comentó a diario Castellanos que actualmente: “tenemos 14 pacientes positivos internados en terapia intensiva, y otros cuatro internados en sala general, de los cuales son 5 del departamento San Cristóbal, 4 del departamento 9 de julio, 4 del departamento Castellanos, entre ellos un rafaelino y 1 de la provincia de Santiago del Estero”.

“Estas cifras -para Lanzotti- hablan a las claras de que la sociedad rafaelina se ha comportado con las medidas de cuidado y esto es un dato interesante y alentador” si se las referencias con los momentos pico de la pandemia cuando la ocupación de las camas críticas (unas 40 de UTI y cerca de un centenar en Sala General) estuvieron a punto de desbordar el límite.

La liberación de camas es un hecho de singular importancia porque permitió dar respuesta a otras urgencia y la recepción de otras afecciones. “Pudimos empezar a atender pacientes no Covid y en estos momentos tenemos 40 pacientes internados no Covid en distintas especialidades, inclusive esta mañana (por el martes) teníamos 6 pacientes en UTI no Covid, o sea que de todas las camas críticas, tenemos el 35% de ocupación, que es algo realmente saludable para el funcionamiento del hospital”, destacó.

Con relación a la actualidad epidemiológica de la ciudad el director del nosocomio rafaelino le dijo al mismo medio: “tenemos un porcentaje de hisopado positivos bastante bajo, el lunes, por ejemplo, tuvimos un 4% de positividad y por suerte se está hisopando una cantidad no muy importante de gente, pero interesante, el lunes hubo entre el público y el privado alrededor de 150 hisopados y por más que uno quisiera que sea un poco más, es un número, que no habiendo tantos casos, importante; que muestra el compromiso de la gente, es alentador porque representa que hay conciencia de que hisopar y aislar es la forma para disminuir el contagio”.

Rafaelino con variante Delta

En la mañana del pasado martes, el Ministerio de Salud de la Provincia informó que se tenía registro de un caso de coronavirus con la variante Delta en Rafaela y noticia que tuvo gran repercusión y generó gran preocupación, pero más tarde el director del Hospital llevó tranquilidad a la población al explicar que si bien se trata de un residente de la ciudad su ingreso al país se produjo hace un mesa atrás, que el contagió se detectó en el mismo aeropuerto y cumplió con el aislamiento de rigor en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.