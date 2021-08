Una prehistórica ballena con patas recibió el nombre del dios egipcio de la muerte

Una especie semiacuática que vivió hace 43 millones de años fue descubierta en Egipto por un grupo de paleontólogos. Este depredador semiacuático, emparentado con las ballenas que existen en la actualidad, fue bautizado en honor a Anubis, el antiguo dios egipcio de la muerte.

Una ballena con patas sería la mejor manera de imaginarse cómo lucía este nuevo espécimen que, de acuerdo a los investigadores, era un temible depredador de alrededor de tres metros de largo.

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt, which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R