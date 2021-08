https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bien criollo Un Renault 12 se hace viral al cruzar la montaña nevada

Todo comenzó con la incursión de un fotógrafo en la Ruta 26, sobre lo que se conoce como Caviahue cuando un clásico "fierro" de la Argentina lo sorprendió.

Se trataba de un Renault 12 que circulaba con las montañas y el mando blanco de la nieve de fondo. Al rato, Augusto José Calógero autor de la imagen, la compartió por redes sociales y se viralizó.

Con el correr de las horas el propietario del auto fue entrevistado por medios de Neuquén. "Mi primer auto fue un Renault 12. Yo tenía 20 años (ahora tengo 27) . En ese entonces estaba 15 mil pesos, que era una locura en ese entonces. Yo le pagaba por cuotas a mi papá. Con ese fui a Las Grutas, Cholila y anduve por la cordillera", dijo.

"En ese trayecto me encantó siempre el Renault 12. Tuve otros autos, pero se me dio por buscarlo. Y el naranja que tengo ahora lo traje de Rivadavia, Mendoza", agregó.

En otro tramo del relato que reproduce el sitio rionegro.com.ar, el protagonista reconoció que el viaje a Caviahue captado en la foto viral fue hace un mes atrás y nació en una charla familiar. "Mis nenes querían conocer la nieve. Era la primera vez", narró. Demoró cinco horas el trayecto entre la ciudad de Neuquén y Caviahue. "Cuando voy subiendo, cerca de Caviahue, uno me recomendó que desinflara un poco las ruedas. Y mientras pasaba la gente me alentaba y me decían 'vamos que es un Renault 12' y llegamos", recordó.

Por su parte, el fotografo contó: “En medio de la ruta vi al Renault 12 pasándonos como un campeón. Más adelante estacionaron y estaban tomando unos mates”. : “Lo vi, saqué la cámara y tomé la foto. Cuando la vi me di cuenta que era hermosa”, confesó. Luego, reconoció que compartió la imagen para llegar a los protagonistas.