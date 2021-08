Explosión frente al aeropuerto internacional de Kabul: al menos 11 muertos

Una fuerte explosión se registró este jueves en cercanías al aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, ubicado a 16 kilómetros de la capital de Afganistán. Estiman que se trata de un atentado suicida similar a los realizados por la rama del Estado Islámico de Afganistán (ISKP).

El hecho fue confirmado por John Kirby, Secretario de Prensa del Pentágono y Asistente de la Secretaría de Defensa de Asuntos Públicos de los Estados Unidos.

Por su parte, la cadena de noticias Al Jazeera anticipó que al menos 11 personas murieron en la explosión.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.