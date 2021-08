Vettel palpita el Gran Premio de Bélgica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Todavía tenemos muchas carreras y queremos sumar el mayor número de puntos posible en ellas" expresó el piloto de Aston Martin.

El circuito de Spa-Francorchamps es uno de los favoritos del piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel, donde dijo centrar sus ilusiones de cara al Gran Premio de Bélgica y olvidar así la decepción de Hungría.

"Tengo grandes recuerdos de Spa", comentó el tetracampeón del mundo, refiriéndose a sus victorias en 2011, 2012 y 2018, recuerdos positivos que le ayudarán a olvidar la frustración del Gran Premio de Hungría, donde terminó segundo para ser descalificado a posteriori y acabar con las manos vacías.

El piloto de 34 años de Aston Martin se iba a despedir para disfrutar de cuatro semanas de descanso estival con un segundo podio para la marca británica, pero cruzó la meta con menos combustible del que marcan las reglas del Mundial. Vettel ya había abandonado el circuito cuando se tomó la decisión de descalificarlo.

"Esas son las reglas, tenemos que aceptarlas", apuntó hoy Vettel en Spa. "Es realmente amargo porque fue un gran resultado. Sobre todo, es muy decepcionante que el equipo pierda los puntos, pero no podemos hacer nada", añadió, para subrayar que ni él ni Aston Martin pueden ser acusados de mala conducta deliberada.

"No sabíamos que teníamos un problema. No teníamos ninguna ventaja y no teníamos ninguna mala intención", aseguró. "Todavía tenemos muchas carreras y queremos sumar el mayor número de puntos posible en ellas", agregó.

En Spa-Francorchamps, este domingo, es posible que vuelva a entrar en juego. En uno de sus trazados favoritos, el valor y las habilidades de conducción están a la orden del día. Sobre todo si llueve. Y eso es exactamente lo que predicen las previsiones para la carrera número 12 del total de 23 pruebas de la temporada.

"Estoy muy dispuesto y creo que estará muy reñido en el centro de la parrilla", dijo el veterano. Vettel conoce bien el circuito belga. Su victoria de hace tres años fue espectacular, ya que engañó al británico Lewis Hamilton en los primeros compases de la carrera con un magnífico adelantamiento.

Vettel suma seis podios en Spa y una pole. Aunque su quinto mundial esté lejos, todavía podría recibir un trofeo a final de temporada. La Fórmula 1 introdujo el "Premio al Adelantamiento". El conductor con más maniobras de adelantamiento se lleva el premio.

A día de hoy, Vettel es el primer clasificado. Pero para defender su liderato hasta el final de la temporada, no tendrá mucho apoyo de su equipo. El director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, anunció en una entrevista en la página web de la Fórmula 1 que la escudería ya está dejando de trabajar en la mejora del coche actual.

"Como casi todos los equipos, tras el parón veraniego dedicaremos nuestros esfuerzos y recursos a hacer que nuestro coche sea lo más competitivo posible de cara a 2022", explicó McCullough.

Con información de dpa