Línea directa y llegan cartas

Mantener las carpas pero habilitar la calle

MARÍA FERNANDA DEL RÍO

"Nadie duda de la utilidad de las carpas sanitarias instaladas frente al hospital J. M. Cullen, pero son muchos los meses que han pasado desde que se instaló la manga que corta Av. Freyre. Sé que esas carpas tienen 20 enfermeros y 5 empleados de limpieza, que trabajan allí únicamente. Solo los médicos deben cruzar la calle cuando visitan a sus enfermos. Vivo en la zona, por Av. Freyre al 2200, y veo que no pasa casi nadie durante el día. Pregunto: ¿no sería hora de sacarla? Dejar las carpas con su personal e internados, ¡pero habilitar la calle! El tránsito es un caos en Saavedra, Francia, Mendoza, ya que no están preparadas para tantos autos, y no hay nadie que organice los cruces. Además, el comercio de la zona se ve seriamente afectado porque no pasa nadie, de ambos lados".

Por el retorno de Macri

RICARDO A. QÜESTA

"Macri tiene que volver a postularse a la presidencia de la nación porque es el único político de JxC que con seguridad puede ganar las elecciones en 2023. Además es la persona más capacitada y con más experiencia y la única que podrá terminar el mandato después del desastre económico que está haciendo el Frente de Todos que va a dejar una bomba nuclear que estalla en cualquier momento. Macri es uno de los tres o cuatro mejores presidentes que tuvo la Argentina y uno de los mejores estadistas del mundo en este momento. Amigos de Juntos por el Cambio, tenemos que reconocer estos méritos e impulsar su candidatura después de que pasen estas elecciones. ¡¡Macri presidente en 2023!!".

Destilan odio y no hacen nada

VECINA DE CANDIOTI

"Con todo respeto, le respondo a la Sra. Lidia de Av. Caputto, cuyos mensajes salen publicados en este espacio. Quisiera decirle que las universidades públicas están plenas de alumnos. Tres hijos míos salen de la Universidad Pública. No se cerraron universidades ni escuelas públicas, al contrario las mejoraron. El macrismo se encontró con un panorama desolador respecto de la educación, tal como la está dejando nuevamente este gobierno, que usted tanto defiende con el propio argumento K, que es atacar al otro sin presentar ningún proyecto, ninguna obra, ninguna solución, ninguna sentencia. O sea: no han aportado nada de nada. Solo hablan de los que se fueron sin hacer mea culpa de su propio desastre en dos años. Y Fútbol para Todos costó cientos de miles de millones de pesos, que pagamos algunos y se enriquecieron los funcionarios que lo manejaban. Señora Lidia, ahora le pregunto: ¿qué nos aporta de bueno este gobierno? ¿Educación, salud, obra pública, comunicación con el exterior, importación, exportación, vacunas? ¡¡Por favor!!, que me digan, aparte de planes y liberación de delincuentes, ¿qué otra cosa han hecho? La verdad que leer gente destilando odio no es positivo para el país y menos para ese diario".

Llegan cartas

Mi Argentina, ¡vergüenza ajena!

CARLOS LANZARO

Como tantos argentinos veo con mucha preocupación que mientras miles de niños, ancianos, etc. sufren el problema de estar mal alimentados, mal medicados, mal educados en nuestras escuelas y universidades, etc. debido a una gran despreocupación gubernamental en cumplir eficientemente con las funciones para las cuales fueron votados, este gobierno en lo único que piensa es en fomentar la corrupción y la desigualdad de oportunidades entre los habitantes del país. Negociados con las vacunas, aumento de sus propios salarios mientras los de la comunidad en general solo se adecuan en porcentajes despreciables frente a la inflación (que es nuestro principal flagelo), permiten fiestas organizadas por la propia primera dama sin ningún tipo de escrúpulos y peor aún sin pedir perdón por la infracción cometida, otro tipo de "encuentros o eventos oficiales"... y a eso le sumamos las partidas dinerarias para que los partidos políticos hagan su campaña promocional para las próximas elecciones en los medios de comunicación, los costosos carteles colgantes de tela que llenan casi todas las cuadras de las ciudades, folletería de lujo, volantes, carteles de ruta con el costo elevado que tienen, la cartelería en las vallas de los edificios en construcción, etc.

Cuánta plata que serviría en estos momentos de pandemia para vacunas, alimentar mejor a todos los ciudadanos, mejores sueldos a los jubilados con la mínima, préstamos para viviendas o quizás solo chapas para hacer ranchos para los más indigentes, etc.

Estas líneas no merecen mayor extensión porque da vergüenza tratar este tema tan importante para la mejor vida de cualquier ser humano sobre la tierra.

Esperemos la bendición de Dios y la Virgen para que suceda un cambio mágico en la decisión política de nuestros gobernantes. Agradecemos a las autoridades del diario esta difusión desesperada de todo un pueblo que esta sufriendo.