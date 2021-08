Ganancias y Bienes Personales: deben presentar la declaración jurada informativa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recordó que el próximo martes 31 de agosto vence la posibilidad de presentar de la declaración jurada de carácter informativa de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal 2020.

La declaración jurada de carácter informativa es la presentación de un conjunto de datos referidos a la actividad o patrimonio de la persona al 31 de diciembre de cada año. Y están obligados a presentarla los contribuyentes que hayan obtenido en el año 2020 ingresos anuales iguales o superiores a $ 2.500.000 por las actividades establecidas en la Resolución General N° 4003/2017.

En el caso de la presentación de Bienes Personales se debe incluir todos los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del Impuesto sobre los que resulten aplicables a esa fecha.

En tanto, en el caso de Ganancias se deben contemplar el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Los contribuyentes del Impuesto sobre los Bienes Personales deberán presentar las declaraciones juradas informativas a través del servicio con clave fiscal denominado “Bienes Personales Web”.

Por su parte, en los que refiere a Ganancias tanto los contribuyentes como las sucesiones indivisas deberán presentar la declaración jurada informativa del tributo, mediante el servicio con clave fiscal «Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado».

Según explican los tributaristas, como estas personas no están inscriptas en el impuesto, si no presentan la declaración informativa no es habitual que se les aplique una multa. Se les envía, en cambio, una carta en la que se indica que según el organismo se presume en base a los datos del organismo que tienen que presentar la declaración.

De todas maneras, las multas por no hacer este tipo de presentación son de $ 200 pesos por Ganancias y otros $ 200 por Bienes Personales. Si dentro de los 15 días se hace la presentación y se paga la multa, ésta queda reducida a la mitad, es decir unos $ 100.

Claves para presentar las declaraciones informativas de Ganancias y Bienes Personales

Tienen que presentarla las personas que obtuvieron ingresos anuales iguales o superiores a $ 2.500.000

Corresponde al período fiscal 2020

Deben informarse ingresos y bienes al 31 de diciembre de cada año

El trámite se hace online con Clave Fiscal desde los servicios Bienes Personales web y Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado

Qué es la declaración jurada de carácter informativo

La declaración jurada de carácter informativa es la presentación de un conjunto de datos referidos a tu actividad o patrimonio al 31 de diciembre de cada año.

Quiénes están obligados a presentarla

Están obligados a presentarla las y los contribuyentes bajo relación de dependencia y jubilados que hayan obtenido en el año 2020 ingresos anuales iguales o superiores a $ 2.500.000 por las actividades establecidas en la Resolución General N° 4003/2017.