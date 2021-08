Así quedaron definidos los grupos para la Champions League 2022

La UEFA Champions League 2021-2022 ya comienza a tener forma. Luego del sorteo que se realizó en Estambúl, la cual iba a albergar la final pasada pero por cuestiones de la pandemia quedó suspendida, quedaron definidos los grupos para el torneo más esperado del fútbol europeo.

Toda la atención se la llevó el PSG, quien rompió el mercado de pases al fichar a Lionel Messi luego de su salida del Barcelona. El equipo de París integrará el Grupo A junto con Manchester City de Inglaterra, Leipzig de Alemania y Brujas de Bélgica. Lo curioso es que hace días que hay fuertes rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo con el conjunto celeste, por lo que podría haber un cruce entre CR7 y La Pulga.

