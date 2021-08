Las víctimas fatales del atentado en Kabul ascienden a 15

Al menos 15 personas murieron y unas 60 resultaron heridas, según fuentes médicas, en dos explosiones registradas este jueves (26.08.2021) en las afueras del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados con la esperanza de poder abordar alguno de los vuelos de evacuación internacionales.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.