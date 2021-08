La biografía de Lady Di protagonizada por Kristen Stewart se estrenará en el Festival de Venecia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La imagen, que nos permite vislumbrar un momento dramático, nos muestra a una Kristen Stewart de espaldas caracterizada como Diana y con un glamuroso vestido de noche. Eso sí, no se le ve la cara, ya que aparece desplomada en el suelo, aparentemente abrumada por la emoción. El contraste con un amenazador fondo negro presagia la atmósfera del filme.

En 2022 se cumplirán 25 años desde la trágica (y prematura) muerte de Diana, la princesa de Gales. Es buen momento, por tanto, para disponer de una nueva perspectiva en torno a la historia de su vida de la mano de Spencer, un nuevo biopic. Ya se ha confirmado su estreno en noviembre, pero se estrenará en el Festival de Venecia que tendrá lugar la semana que viene. Aunque en un principio su estreno estaba planificado para 2022, ahora que se ha adelantado se postula como firme aspirante de cara a la próxima temporada de premios.

En medio de la creciente expectación, STX Films ha aprovechado para publicar el primer cartel de la película. La imagen, que nos permite vislumbrar un momento dramático, nos muestra a una Kristen Stewart de espaldas caracterizada como Diana y con un glamuroso vestido de noche. Eso sí, no se le ve la cara, ya que aparece desplomada en el suelo, aparentemente abrumada por la emoción. El contraste con un amenazador fondo negro presagia la atmósfera del filme.

Foto: STX Films

El guionista y cineasta Steven Knight (que además es Comandante de la Orden del Imperio Británico) es sin duda prolífico en el mundo del entretenimiento, además de famoso por sus guiones para películas como Circuito cerrado y Negocios ocultos, así como series como The Detectives y Peaky Blinders, así como por ser uno de los creadores del programa ¿Quién quiere ser millonario?, de modo que no le faltan tablas con los proyectos que generan muchas expectativas. El director chileno Pablo Larraín, por otra parte, es conocido por sus películas nominadas a los Oscar No (2012) y el biopic Jackie (2016), con el que ya demostró su habilidad para trasladar figuras históricas a la gran pantalla.

Cuando se supo que la actriz estadounidense Kristen Stewart había sido fichada para interpretar a la difunta princesa aquello despertó mucha curiosidad con respecto a cuál sería su aspecto. Pese a que aún está por ver si Stewart ha conseguido dominar la caracterísrtica voz de Diana (algo por lo que se ha alabado mucho a Emma Corrin tras su interpretación en The Crown), el parecido físico resulta sin duda impresionante, a juzgar por la primera imagen oficial de Stewart caracterizada. La imagen publicada el pasado mes de enero entusiasmó a buena parte de los fans de la royal gracias a su asombroso parecido con Diana, a lo que también contribuyen su recatada blusa con cuello de lazo y su característico corte bob desfilado.

Más allá de la superficie, la actriz de la saga de Crepúsculo reveló en una entrevista para InStyle en octubre del año pasado que el acento es “intimidante que no veas”, explicándolo así: “Es porque la gente conoce su voz y es muy, muy característica y particular. Estoy trabajando en eso y ya tengo a mi propio coach para el tema del acento. En lo que a la investigación se refiere, ya me he leído dos biografías y media y estoy acabando con todo el material antes de empezar siquiera a rodar la película. La suya es una de las historias más tristes que ha habido y no quiero limitarme a interpretar a Diana; quiero llegar a conocerla de manera implícita. Por cierto, hace mucho desde la última vez que estuve así de entusiasmada con un papel”.

A Stewart se le unirá un elenco repleto de estrellas

También formarán parte del reparto el actor nominado a los BAFTA Timothy Spall (de Secretos y mentiras, Hamlet, Nicholas Nickleby y la saga de Harry Potter, por nombrar unas pocas), Sally Hawkins (ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar por éxitos como Happy-Go-Lucky y La forma del agua) y Sean Harris (conocido por sus papeles en Los Borgia, Prometeo y en la franquicia de Misión imposible).

La película abarca un período de tiempo muy concreto

Al contrario de lo que sucede con la naturaleza expansiva de una serie como lo es The Crown (que requiere de ir cambiando de actores a medida que los personajes envejecen con el paso de las temporadas), Spencer es de lo más específica y reducida en cuanto a su marco temporal. La acción se desarrolla durante unos pocos días que marcan el inicio de un importante punto de inflexión para Diana, como explica la sinopsis de Diana para IMDb: “Diana decide poner el punto y final a su matrimonio con el príncipe Carlos durante sus vacaciones de navidad junto a la familia real británica en Sandringham, Norfolk”. Según Harper’s Bazaar, la acción de la película se sitúa en diciembre de 1991, un año antes de que Carlos de Inglaterra y Diana anunciasen públicamente su separación ante el mundo entero. Para más información, un comunicado de prensa amplía así la sinopsis: “El matrimonio de los príncipes de Gales lleva tiempo enfriándose. Pese a que abundan los rumores de divorcio e infidelidades, se ha dispuesto que reine la paz durante las fiestas navideñas celebradas en Sandringham”. Stewart además afirmó en el programa Jimmy Kimmel Live! en noviembre de 2020 que la película “tiene lugar a lo largo de tres días y es una suerte de suposición desde el punto de vista interno, de lo más poética, sobre cómo podría haberse sentido en aquellos momentos, más que dar información novedosa”.

El rodaje tuvo lugar en Alemania y Reino Unido

Entre las localizaciones empleadas en la película se encuentra el hotel Schlosshotel Kronberg en Taunus, Alemania, donde se rodó en enero y que se utilizó para que hiciese las veces de Sandringham. También se rodó en lugares dentro de Reino Unido.

Fecha de estreno

Se espera que la película se estrene oficialmente a finales de este año, en el mes de noviembre, al menos en el mercado estadounidense y británico, justo unos meses antes del 25º aniversario de la muerte de Diana en el 2022.