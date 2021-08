Video: Entró a robar en un sex shop y la empleada lo golpeó con un particular elemento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un ladrón irrumpió en un local para adultos y la dueña frustró su objetivo al atacarlo con un pene gigante de goma. El hombre tuvo que abandonar rápidamente el lugar.

Sucedió en Rusia. Un hombre entró a un sex shop como cualquier otro cliente, pero al llegar al mostrador exigió el dinero del local. La dueña, lejos de acobardarse, reaccionó a la amenaza sacando un pene gigante de goma para defenderse.

El intento de asalto quedó frustado cuando la mujer empuñó un pene de 45 centímetros de largo y comenzó a golpear al ladrón. El delincuente debió salir corriendo del lugar ante el feróz ataque de la dueña. Pero lejos de conformarse, la empleada siguió golpeando al hombre hasta la puerta de su comercio.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y, aunque no se sabe cómo llegó a las redes sociales, se volvió viral rápidamente. Ahora el asaltante no solo quedó escrachado por las cámaras si no que también quedó para la historia como el ladrón que fue golpeado con un pene de goma al intentar robar un comercio.