Colón: las elecciones casi seguro serán el 26 de septiembre

La Junta Electoral deberá formalizar el pedido, pero podrían trasladarse para el último fin de semana del mes que viene. La lista opositora manifestó su disconformismo con el "estiramiento en la toma de decisiones" y solicitó certeza inmediata.

Las elecciones en Colón siguen en ascuas. Si bien hubo, en su momento, un acuerdo verbal entre las dos listas (el oficialismo que encabeza Vignatti y la oposición de la mano de Magdalena), de hacer las elecciones el tercer domingo posterior al DNU del levantamiento de la restricción para la realización de este tipo de actos (o sea el 19 de septiembre), en ningún momento se formalizó esa fecha y ahora surgen dudas que tornan incierto el panorama, sobre todo para el socio sabalero que es el que debe conocer las propuestas de ambos sectores políticos y, sobre todo, la fecha cierta en que debe concurrir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades.

Este jueves, la lista de Ricardo Magdalena presentó, por intermedio de Víctor Ardila, su apoderado, una nota en la que solicitan la oficialización de la fecha del 19 de septiembre y, en caso contrario, una reunión de urgencia con la totalidad de la Junta Electoral y los apoderados de la lista oficialista (uno de ellos es el propio Vignatti), para tomar estas resoluciones, darle certeza a la fecha que ya había sido acordada y establecer también los protocolos para luego informarle al socio.

"Aducen que desde Gobierno no quieren superponer las elecciones de Colón con las de Newell's Old Boys de Rosario, que están pactadas para el mismo día. Es una vergüenza lo que está pasando, porque la institución tiene un estatuto por el que se rige e IGPJ es un órgano que fiscaliza y controla. Colón no depende de otra cosa que no sea el propio estatuto del club. No sabemos cuál es el motivo, pero la realidad es que no quieren hacer las elecciones, al menos en esa fecha. Desde que se levantó la restricción, la Junta Electoral se tendría que haber reunido con los apoderados, fijar fecha y armar todo en consecuencia. Jamás tuvimos una reunión desde que se formó la Junta", señaló Víctor Ardila a El Litoral, unos minutos antes de enterarse que este jueves al mediodía, los integrantes de la Junta Electoral se harían presentes en la sede del club, pues la nota antes mencionada fue recibida por el gerente y no por algún integrante de la citada Junta.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, la fecha casi seguro que se modificará. Algunas versiones indican que se realizaría un día sábado, pero extraoficialmente podría asegurarse que se correrán a la semana siguiente, o sea el fin de semana del 26. En el fin de semana señalado para el acto comicial, Colón juega de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en tanto que al fin de semana siguiente le toca visitar a Boca en la Bombonera.

Premios: un tema que divide

Enrique Cruz (h)

Divide y no parece tener un horizonte de solución, salvo que alguna de las partes deponga su postura. El problema está planteado en dos aspectos: 1) la falta de claridad en el arreglo; 2) la política dirigencial de pagar por ganar, no por participar.

¿Cuál ha sido la falta de claridad en el arreglo?, que las dos partes se pongan de acuerdo en una realidad bien clarita: Colón clasificó a la Libertadores porque fue campeón de la Copa de la Liga. No había otra posibilidad de lograrlo, como sí va a ocurrir en este torneo, cuando al final del mismo se clasifique el resto de los equipos que jugarán la Copa del año que viene (además del campeón de la Copa Argentina). Entonces, se debió dejar absolutamente refrendado y sin ningún lugar a dudas, que ser campeón era igual a clasificar a la Libertadores. Por lo visto, no se hizo. Si no, no se entiende que haya lugar al reclamo de los jugadores, que se creen con derecho a percibir un premio especial por esa clasificación.

Todavía sobrevuela aquél otro reclamo de los jugadores por el dinero que el club cobró por jugar la final de la Sudamericana. "Nosotros pagamos premio por ganar, no por perder", dicen los dirigentes. La pregunta es: ¿quedó claro en el arreglo?. Colón, por el partido final ante Independiente del Valle, cobró 2 millones de dólares (4 "palos" fue el de los vencedores de dicha final).

Ahora viene la Libertadores. Colón va a debutar recién en abril del año que viene, quizás haya jugadores que hoy están y no estarán, más otros que llegarán. El arreglo seguramente se va a hacer el año que viene, cuando esté el nuevo plantel. Y si se mantiene la postura, cobrarán en caso de pasar a la siguiente fase, a la de octavos de final. Es decir, el club cobra por participar; los jugadores cobran por ganar. Esa es la postura.

Entonces, como el actual plantel quiere arreglar algo en relación a la Libertadores del año que viene, no hay posibilidades -salvo que la dirigencia deponga su actitud- de que algo se arregle en este momento.

