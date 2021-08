El team de Mau y Ricky cerró los octavos de final de La Voz Argentina: conocé a los clasificados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De los seis participantes del team de Mau y Ricky, cuatro pasaron a los cuartos de final y dos quedaron fuera de concurso

Los octavos de final de La Voz Argentina llegaron a su fin. Este jueves, fue el turno del último equipo, el que comandan los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky. En esta instancia, los seis participantes cantaron una nueva canción, cuatro fueron salvados por los coaches y dos abandonaron el programa.

El primero en salir al escenario fue Marcos Olaguibet. El mendocino de 27 eligió para esta ocasión interpretar un tema de Marc Miller, “Circles”. Tras escucharlo, Lali explicó: “Yo soy muy fan de él, y no sé que van a hacer los muchachos esta noche, pero creo que él se merece un lugar en los cuartos de final”. Ricky, a su vez, sumó: “Marcos es una artistazo. Más allá de lo que ocurra en este programa, yo te prometo que, si tú eres persistente por tu sueño, va a llegar. Lo veo”.

La segunda participante de la noche fue Camila Garay. A la santacruceña de 21 años le tocó interpretar “Miénteme”, de María Becerra y Tini. “¿Cómo estabas con la respiración? ¡Estás cantando por dos! Siento que tu falta de aire hizo que tuvieras una pequeña comita por debajo de la tonalidad. Del resto, sabes que vienes arrastrando una historia maravillosa dentro del programa”, expresó Montaner padre, luego de escucharla. Soledad coincidió: “Te noté algo incómoda, pero la tuviste muy difícil. Estas canciones tienen algunos efectos que ayudan y es difícil cantarlas en vivo”,

“Yo disfruté mucho cuando empezó la canción, porque es un temazo de las chicas. No tuviste una gran para la Camila que conocemos, que es magnífica e impecable, pero si fuera los chicos, no me perdería a Camila. Con una canción que le quede más cómoda, ella nos deleita. Tini, Tini, Tini. Muak. Para Tini”, sorprendió Lali, en su devolución, mandando besos a la cámara a su colega. El gesto, claro, no pasó inadvertido ni para su fandom ni para el de la excoach de la edición 2018 del programa, que las convirtieron a las dos en tendencia en Twitter.

Es que, si bien las dos aclararon en varias oportunidades que nunca tuvieron una mala relación, persiste en el imaginario popular que entre ellas existe una fuerte rivalidad que se acrecentó cuando la protagonista de Violetta comenzó a salir con Peter Lanzani, ex de Lali.

Continuando con la rueda de devoluciones, Mau expresó: “Fue algo que hablamos en el ensayo el tema de la respiración con la esperanza de poder mejorarlo, y mejoró muchísimo”. Y su hermano sumó: “La vida de un artista no es una canción, un álbum, una entrevista mal dada; es una suma de lo que uno va construyendo a través de los años. Lo que hiciste esta noche fue increíblemente digno”.

Después, llegó el turno de Lautaro Cabrera, que eligió abordar un clásico del rock: “Promesas sobre el bidet”, de Charly García y se llevó todos los elogios. “Primero, fue de mi team... No nos olvidemos”, recordó, un poco en broma y otro poco en serio Soledad. Y agregó: “Me encantó lo que hiciste. Encontraste un camino y un lugar en estas últimas dos presentaciones que no tenés que abandonar. Hiciste una versión propia”.

“Esta noche me hiciste sentir envidia. No tengo esa sensación jamás, pero lo que me duele que no estés en mi team es enorme. Sos lo más”, sumó Lali.

“Cómo arrancó sentado en la tina, cantando la vaina, y que cómo fue creciendo la canción, es algo que rescato: me pareció un artista que ya viene tocando en estadios”, agregó Ricky.

Llegó, entonces, el turno de Facundo Giovos, que cantó “Quisiera”, de Alejandro Sanz. Tras escuchar al joven de 27 años, Lali indicó: “Es un tipo que siempre estuvo bien. Cada presentación de Facu estuvo genial. Se lo ve seguro, es raro encontrarle una falla. Él merece estar acá. Te recontra felicito, amor”, bromeó, en relación al “supuesto noviazgo” que empezó entre ellos el día de la audición a ciegas de Giovos.

“A nivel interpretación, estuvo perfecto. Se paseó e hizo cosas nuevas y sorprendentes. No escuché a Sanz, y eso es una ventaja enorme, que la hayas llevado a tu propia forma. Te felicito y te veo dentro del grupo que pasa a los cuartos de final”, auguró Ricardo Montaner.

Marley, entonces, sorprendió a todos interpretando un truco de magia: hizo desaparecer a Facundo detrás del decorado y lo hizo aparecer detrás de la butaca de Lali. En realidad, quien “apareció” fue Luciano, el hermano gemelo del participante. Sorprendida primero y luego risueña, la intérprete de “Soy” expresó: “‘¡Se me dio!”.

Los muchachos contaron que Luciano no se pudo presentar al casting porque estaba de viaje, pero que en realidad siempre se presentan juntos.

La anteúltima participante en salir al escenario fue Luz Gaggi, una de las grandes favoritas del público. Esta vez, a la bonaerense de 18 años le tocó interpretar “No importa la distancia”, popularizado por Ricky Martin.

“Tienes unas cualidades que te diferencian de todos los participantes de La Voz. Eres la persona ideal para pelearte la final”; indicó Montaner, tras escucharla. “No hay nadie en el certamen que tenga esta potencia. Disfruto tus presentaciones siempre. Te veo en la final”, agregó Soledad.

“Es una locura que en esta presentación, que quizá sea en la que menos brillaste, todos te dicen que brillaste. Créete lo increíble que eres”, cerró Ricky.

El final estuvo a cargo de Magdalena Cullen, otra de las grandes favoritas, que en esta ocasión interpretó “El breve espacio en que no estás”, de Pablo Milanés. La bonaerense de 21 años también cosechó elogios luego de su presentación. “Hermosa. Sos la trovadora de este programa. Te queda bien este estilo y no deberías abandonarlo. Me hacés entrar en un trance. Me meto en la historia, en la poesía en lo que vas contando. Disfrurá de este momento porque es tuyo”, señaló Soledad.

“Mi madre ponía esta canción para mí, y me transportaste a ese lugar. No necesitaste hacer nada de más. Un momento precioso”, afirmó Lali. Y Montaner indicó: “Yo pasaría horas escuchándote. Me sentaría en un sofá a escucharte horas y horas”.

“Eres constante. No tienes una falla nunca. Le diste una vida propia y la interpretaste como si la hubieras escrito tú”, indicó Ricky. “Cada vez que canta termino llorando. Tienes esa habilidad. ¡Gracias!”, cerró Mau.

Entonces, llegó el momento de saber cuáles serían los participantes que pasarían a los cuartos de final. la primera elegida de Mau y Ricky fue Magdalena, y le siguieron Lautaro, Luz y Marcos.