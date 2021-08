"¡Es alevoso... no se aguanta más!", el duro testimonio del dueño de un bar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dice el titular de Shalom, ubicado en Francia y Crespo. Su negocio volvió a ser vandalizado esta madrugada. Rompieron un vidrio y robaron mercaderías. Hace 48 horas había sufrido otro hecho.

"¡Esto ya es alevoso... no se aguanta más!", repite una y otra vez Cristian mientras camina entre restos de vidrios y mercaderías desparramadas por el suelo de su negocio, ubicado en la esquina de Francia y Crespo, en el corazón de barrio Constituyentes.

El hartazgo de Cristian es entendible. Es que esta madrugada delincuentes volvieron a vandalizar el citado comercio (Shalom). Rompieron uno de sus vidrios y luego sustrajeron mercaderías (en su mayoría cigarrillos), una computadora y algo de dinero que había en la caja.

"A las 5 de la mañana me avisaron de la alarma que algo había pasado. Yo vivo a tres cuadras así que como pude me vestí y vine corriendo donde encontré todo este desastre", reveló el comerciante en diálogo con El Litoral.

Foto: Flavio Raina

Decíamos que el enojo del comerciante es comprensible. Claro que sí. Hace exactamente 48 horas -la madrugada del miércoles- también debió soportar como un malviviente causó daños en una de las vidrieras del local.

Y todo esto sin dejar de tener en cuenta que el citado comercio ya lleva 8 episodios delictivos en lo que va del 2021. Sin palabras.

Foto: Flavio Raina

¿Zona liberada?

"La verdad es que barrio Constituyentes es un desastre. Y eso que en esta zona viven autoridades de gobierno y de la policía. Pero te entran igual. Ya no sé si pensar que acá hay una zona liberada", se preguntó.

"El miércoles me rompen un vidrio y ahora de nuevo. Y eso que tengo cámaras, pero no.... de nada sirve. Ahora me robaron mercaderías, cigarrillos, objetos de valor, una computadora y tengo que seguir viendo porque hay cosas tiradas por todos lados", agregó.

Más adelante señaló que "no son hechos aislados sino todo lo contrario. Ya vienen preparados. Los tipos actúan 'ree encapuchados'. Y se nota que saben que no los van a agarrar".

Barrio en jaque

En otra parte Cristian enumeró otra serie de hechos delictivos que dejan al desnudo la situación de inseguridad que vive la barriada.

"Yo no soy el único comerciante que padece esto. Hace unos días también le rompieron y robaron cosas al bar India, que está en Santiago del Estero y Francia".

"Los vecinos te cuentan que casi todas las noches se le disparan las alarmas. Hay tipos que pasan 'picaporteando'. Al dueño de un Chevrolet Corsa que estaba estacionado le rompieron un vidrio y le saquearon todo lo que tenía adentro. Un delirio", opinió.

Foto: Flavio Raina

"Tengo que seguir"

Por último el joven se refirió a cómo enfrentará los días por venir.

"La verdad que uno tiene ganas de cerrar y tirar todo al diablo. Pero no se puede... yo no puedo. Tengo que seguir trabajando. Ya puse cámaras pero veo que no sirvieron para nada. Ahora me voy a tener que 'enrejar' todo. No sé... pero de alguna manera hay que parar todo esto", cerró.