Rosario: el "Plan Cuidar" volcará $ 2 mil millones en la ciudad

"Este plan ambicioso de inclusión y de cuidado queremos que alcance a 250 mil personas", dijo Javkin. "Lo que viene es un tiempo de reconstrucción, de sanar; de volver a Rosario", agregó.

El intendente Pablo Javkin dio a conocer el Plan Cuidar, que cuenta con una inversión total de $ 2.003.493.295, alcanzará 250.000 rosarinos y rosarinas y se trabajará con 1350 ONG involucradas en la Red de Cuidados. El Plan Cuidar es el unificación de todos los equipos, recursos y acciones del estado municipal para trabajar en forma conjunta para la promoción de la inclusión y el cuidado de todas las personas en todos los barrios de la ciudad. Es la convocatoria a todas las organizaciones de la ciudad a sumarse a este red y trabajar en las líneas de intervención del Plan.

Durante la presentación llevada a cabo en el Polideportivo Deliot (bulevar Seguí 5400, distrito Oeste), acompañado por funcinarias y funcionarios del gabinete; parte de los equipos de trabajo de distintas secretarías y vecinas y vecinos, el intendente señaló: "Estamos presentes con todas las áreas de trabajo social y productivo del municipio. La pandemia no terminó y por supuesto hay mucho por hacer y por cuidarnos, pero está claro que podemos mirarla desde otro lugar, porque estamos avanzando con la campaña de vacunación, y recuperando otros espacios".

"Tenemos la convicción que la reconstrucción que viene va a tener que basarse de volver a lo mejor de la ciudad. Hay que sanar la ciudad y sanar es pelear por cada pibe y piba en contra de la violencia, cómo construimos una red para que en ningún rincón de la ciudad se nos escape de las redes de contención social y pública. Que podamos generar horizontes de vida, eso es sanar", agregó Javkin.

"La cercanía es un valor fundamental, aprendemos de manera horizontal, ese es el sentido de este acto. Y en ese sentido, decidimos unificar todos los equipos, recursos y acciones que el Estado municipal tenga para trabajar más cerca, mejor y para poder incluir y cuidar. Es un plan ambicioso, que articula desde todos los niveles de gobierno, que entendemos que no puede hacerse solamente desde el Estado sino que tiene que ser una red que multiplique los Puntos Cuidar, que en cada punto en los que trabajamos podamos llegar con todo este trabajo integral", continuó diciendo.

"Pensar en un Estado que razone más cerca de la gente, decía Hermes Binner, en un Centro Crecer, en un Centro de Salud, en un Centro Municipal de Distrito, en un Polideportívo, en que la cercanía es un valor fundamental, me atrevo a decir que si estuviera hoy nos diría también que las cosas en estos tiempos ya no se resuelven verticalmente, con alguien que inventa una política pública, la determina y la hace cumplir. Hoy aprendemos horizontalmente, esta es una reunión de aprendizaje. Hoy no hay nadie que no pueda enseñarle algo a los demás y no hay nadie que no esté en condiciones de aprender algo del compañero que tiene al lado", remarcó.

"Este plan ambicioso de inclusión y de cuidado queremos que alcance a 250 mil personas en la ciudad, qué va a tener una inversión importante, en lo que resta de este año será de 2.000 millones de pesos pero qué es un inicio que articula todo lo que podemos plantearnos en todos los niveles de gobierno", continuó diciendo, para agregar: "Todo lo que ocurre en los territorios entendemos nosotros no puede hacerse solamente del Estado tiene que ser una red, una red que multipliquen en la ciudad todos los puntos Cuidar, que nos permita en cada uno de los lugares donde trabajamos llegar con todo este trabajo integral en cada uno de los lugares donde estemos".

Asimismo, Javkin hizo hincapié: "Este Plan es la necesidad de ir a buscar expectativas de un futuro distinto para quienes habitamos esta ciudad y no solo se hace desde una bandera, sino que es posible cuando nos juntamos, nos unimos, cuando construimos un manto que verdaderamente nos una. Hemos trabajado mucho en la idea de la solidaridad intergeneracional, porque una ciudad es mejor cuando pueden vivir bien los más chicos y los más grandes, y todos los demás tenemos que tener ese objetivo".

Y finalizó: "El desafío que tenemos hoy es rearmar un tejido social que está roto por muchas cuestiones, sobre todo por el impacto de la desigualdad, pero también está roto por las consecuencias de la pandemia. Le vamos a pedir que hagamos una gran red, en cada uno de los lugares que estamos presentes, entre Distritos Municipales, Centros de Convivencia Barrial, Puntos Cuidar, Polideportivos, Clubes, Centros de Salud, Centros de Protección, Vecinales, Parques Huertas, Organizaciones Sociales, que conforman esta red. Queremos priorizar a las personas, que si no tienen un vínculo con alguna de estas entidades, no tienen mayores oportunidades, fundamentalmente los más chicos y los más grandes".

"Nos gusta hablar de «Volver a Rosario», para volver a la historia de la ciudad, esto no lo inventa una gestión municipal, esto es darnos cuenta de todo lo que esta ciudad pudo construir a través de los años y que si eso lo unificamos, lo fortalecemos, lo ponemos en red, le ponemos recursos y lo hacemos con humildad y como me gusta decir a mí con garra con corazón y con humildad pero sobre todo con amplitud y con vocación de unir; no tenemos objetivo por delante que no podamos conseguir. Les agradezco muchísimo, lo que viene es un tiempo de reconstrucción, de sanar; lo que viene es volver a Rosario en lo mejor que Rosario tiene, lo que viene es hacer esta ciudad cada día más justa", terminó diciendo.

El plan

El Plan Cuidar priorizará a las personas con distintos niveles de dependencia, durante la niñez, juventud y adultez, y especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, desde el principio de la igualdad y equidad. También priorizará a quienes brindan los cuidados.

Desde los distintos niveles del Estado, el sector privado, las organizaciones civiles y las familias, se generarán las condiciones adecuadas para que estas tareas puedan realizarse sin desigualdades ni discriminación, promoviendo la corresponsabilidad.

Gabinete de Cuidado: trabajo conjunto para incluir y cuidar

El Plan Cuidar plantea siete líneas de intervención que articulan acciones prioritarias de las secretarías: Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública, Cultura y Educación, Deporte y Turismo, Género y Derechos Humanos, Modernización y Cercanía, Desarrollo Económico y Empleo, y Ambiente y Espacio Público.

En este sentido, contará con siete líneas de intervención: cuidar los vínculos, las familias y la comunidad; la educación y la cultura; la salud y la alimentación; la inclusión socio productiva; la igualdad de género; el juego, el deporte y el bienestar; y el hábitat sustentable.

¿Qué es la Red de Cuidados?

Es una plataforma compuesta por los Puntos Cuidar, espacios físicos tanto municipales como comunitarios, en los que se llevan adelante las acciones propias de todas las líneas, alcanzando la integralidad. Allí se coordinará y se unificarán los esfuerzos de los equipos municipales junto a la fuerza y cercanía de las organizaciones civiles para incluir y cuidar, fomentando la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, desde una perspectiva de igualdad de género. La Red de Cuidados amplifica la llegada de las políticas de inclusión y cuidado a toda la ciudad.

En los Puntos Cuidar: se unificará y se coordinarán recursos, políticas y acciones; se optimizará la acción del Estado; y se unirá el trabajo de los equipos municipales con las organizaciones.

¿Qué pasará en los Puntos Cuidar? Se instalará, difundirá y fortalecerá la inclusión y el cuidado; se acercarán propuestas integrales de cuidado a los distintos barrios de la ciudad, amplificando la llegada de sus acciones; se ofrecerán espacios y personas de referencia próximas a cada ciudadano y ciudadana; y se fomentará la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde una perspectiva de igualdad de género.