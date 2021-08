¿Por qué postergaron las elecciones en Colón para el 26 de septiembre?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.08.2021

"Es una decisión política del Gobierno: quieren que el 19 vote Newell's en Rosario y el 26 Colón en Santa Fe", explican desde el oficialismo. "Es una decisión de Seguridad y no de la IGPJ", afirmó la Dra. María Victoria Stratta.

Tanto la Junta Electoral del Club Atlético Colón (con el Dr. Francisco Rivero a la cabeza) como la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Santa Fe le "tiraron la pelota" al área de Seguridad del gobierno provincial a la hora de explicar porqué las elecciones para renovar autoridades en la entidad del barrio Centenario se postergaron para el domingo 26 de septiembre, cuando todo parecía indicar que se iban a realizar el domingo 19 del mismo mes. "El Gobierno, con una clara decisión, no quería que el mismo domingo voten dos clubes dentro de la misma provincia", fue la frase más escuchada. Para la oposición, con el Dr. Ricardo Magdalena a la cabeza, es otra muestra de "desprolijidad y accionar tardío" de la gestión Vignatti.

La Dra. María Victoria Stratta es la actual titular de IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) y fue uno de los actores principales consultados por El Litoral, con una respuesta concreta y tajante de la prestigiosa profesional santafesina.

-¿Cuál es el motivo para postergar las elecciones de Colón hasta el domingo 26 de septiembre cuando estaban inicialmente fijadas para el domingo 19 del mismo mes?

-Es una decisión del área de Seguridad de la Provincia, no nuestra de la IGPJ. En principio, por lo que nos explicaron, es para que no sea el mismo día que Newell's Old Boys en Rosario (N.de R.: en la entidad del Parque Independencia sí se harán el domingo 19 de septiembre).

Del mismo modo, el diario de Santa Fe consultó al Dr. Francisco Rivero, integrante de la Junta Electoral del Club Atlético Colón, apuntando al mismo motivo: la postergación de las elecciones, que pasan del domingo 19 de septiembre al domingo 26 del mismo mes.

"Nos dijeron claramente que es una decisión política del Gobernador. No quiere correr riesgos eventuales en dos extremos provinciales de dos asambleas de clubes muy populares que movilizarán mucha gente, como es Newell's Old Boys en Rosario y Colón en Santa Fe. Quiere los dos comicios separados y no el mismo el día. No hay otra causa ni motivo oculto ni extraño", explicó el Dr. Rivero.

A la hora de expresar su parecer, el Dr. Ricardo Magdalena, opositor y candidato a presidente que irá a las urnas contra José Néstor Vignatti, no pudo ocultar su molestia con la postergación: "Confirmado. La desprolijidad y el accionar tardío hacen que las elecciones en Colón pasen al 26 de setiembre, prorrogando las que estaban establecidas para el día 19".

Lo concreto es que, a partir de esta confirmación oficial en las últimas horas, Newell's Old Boys de Rosario celebrará sus esperados comicios el domingo 19 de septiembre, mientras que el Club Atlético Colón podrá votar en Santa Fe al domingo siguiente; es decir el 26 de septiembre.

En principio, un número reducido a sólo 7.900 socios (impacto contundente de la pandemia) serán ubicados en un total de 17 mesas ubicadas, como siempre, en el gimnasio Roque Otrino, enclavado en la misma sede social del Club Atlético Colón. Será en el horario convencional de 8 a 18, con José Néstor Vignatti buscando la reelección y con el Dr. Ricardo Magdalena intentando llegar por primera vez al sillón más codiciado del sur en la ciudad de Garay.

Si se respetaran los valores "históricos" de concurrencia a las urnas sabaleras (entre un 40y 45 por ciento tomando los últimos comicios), unos 3.200 ó 3.500 socios del Club Atlético Colón estarán eligiendo el domingo 26 del mes próximo a la nueva conducción en la popular entidad del Barrio Centenario. En principio, con mandato válido hasta el mes de diciembre del año 2022.

Hay que recordar que la Junta Electoral del Club Atlético Colón está constituida por el Dr. Francisco Rivero y Daniel Galotto. En el caso del oficialismo, los apoderados de la lista por la actual conducción son el actual presidente José Néstor Vignatti y el vicepresidente José Alonso; mientras que Víctor Ardila y Federico Rodríguez lo hacen por la agrupación del Dr. Ricardo Magdalena.

Primero vota Newell's: el 19 en Rosario

Luego de la reunión de Comisión Electoral de Newell's Old Boys de Rosario realizada el miércoles 11 de agosto, se decidió a partir de la publicación del decreto provincial que habilita a partir del 1 de septiembre la realización de los comicios, dejar fijada la fecha de los mismos para el día domingo 19 de septiembre de 2021 en las instalaciones del estadio Marcelo Bielsa.

De esta manera, los socios del club del Parque Independencia tendrán la posibilidad de elegir a sus nuevas autoridades, un hecho que se viene postergando desde el pasado mes de abril, que era la fecha original, debido a las restricciones que impuso la segunda ola de coronavirus.

Si se respetan las listas que se habían presentado en su momento, Cristian D'Amico será el candidato a presidente por el oficialismo, mientras que la oposición estará representada por la agrupación encabezada por Ignacio "Nacho" Astore, por la de Ariel Moresco y por la que lidera Juan José Concina, aunque en este último caso fue observado que no cumple con la antigüedad de socio como para postularse. El ex secretario del club apeló esa resolución y está a la espera del veredicto final. Así las cosas, las elecciones leprosas serán una semana después de las Paso nacionales.