Viernes 27.08.2021 - Última actualización - 16:13

Buenos Aires

Macabro hallazgo en Buenos Aires: madre e hija fueron maniatadas y asesinadas en su propia casa

Las víctimas fueron halladas por un yerno, que encontró toda la casa revuelta, por lo que no descartan un robo, pero tampoco la situación con un ex que están buscando. Ocurrió en Caseros.

Crédito: Gentileza

Aida Oviedo de 80 años y su hija, Luzmilda Gauto de 50, fueron encontradas asesinadas en su casa de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, de Buenos Aires.

El yerno de una de las mujeres descubrió el macabro escenario, al ingresar a la vivienda, ubicada en la calle Carlos Tejedor al 4300.

Oviedo se encontraba en la habitación con múltiples heridas en el cuello y en el cuerpo y la otra mujer también estaba golpeada y maniatada.

El hombre llamó al 911 y la policía llegó a los pocos minutos al lugar. Se cree que el doble femicidio fue entre 24 a 48 horas.

El fiscal de turno Carlos Insaurralde lleva a cabo las primeras medidas en el lugar y se supo que hay un sospechoso del crimen, alias “el cordobés”, quien se encuentra separado de Luzmilda desde hace un año. En los últimos días los vecinos lo vieron en la zona y había amenazado a las mujeres.

