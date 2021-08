https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Córdoba venían alertando la situación que se vivía a metros del puente 15. El incremento en la presencia policial duró pocos dias.

Siguen los reclamos Córdoba insegura: habían pedido refuerzos policiales en la zona donde asesinaron a un ladrón

"En esta zona suceden muchos hechos. Hace pocos días fue un legislador, que le sustrajeron efectos acá". Tras la muerte del ladrón baleado por un policía, la fiscal Liliana Copello no dudó en señalar el peligro permanente que se vive en avenida Costanera, a metros del puente 15 y del ingreso al Parque del Kempes.



Efectivamente, en el lugar había ocurrido un hecho muy violento. El pasado viernes 16 de julio, el legislador Alberto "Tucho" Ambrosio, de Juntos por el Cambio, fue abordado por dos jóvenes que intentaron robarle la bicicleta.



"Me golpearon de una manera brutal, me lastimaron mucho, me patearon en el suelo. Eran las 17.30, cuando retornaba, se me abalanzaron dos jóvenes. Lograron voltearme, quedé enganchado con la bicicleta, no me la pudieron sacar, y ahí me dieron patadas y me arrastraron por el suelo con la bicicleta", afirmó el legislador.





Duró poco



A partir de ese caso, la presencia policial se incrementó en el lugar. Durante algunos días hubo policías en diferentes esquinas y se intensificó el control que habitualmente se ubica entre el acceso a avenida Circunvalación y la rotonda que da ingreso al puente 15 y al Parque del Kempes.



Sin embargo, esa presencia policial duró muy poco. Con el correr de los días, los policías en las esquinas desaparecieron y también, durante las mañanas, la posta policial a metros de la rotonda.



Este viernes, en ese contexto, un agente de policía que estaba en su auto particular con su pareja y una amiga fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales habría estado armado. El oficial baleó a uno de los ladrones, que cayó tendido y murió en el acto.