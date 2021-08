Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carnet de conducir

UN LECTOR

"Al Sr. Intendente de la ciudad de Santa Fe: veo con preocupación la demora de los trámites para renovar los carnet de conducir, es una peregrinación para la obtención de un turno, no se puede extender las fechas de renovación indefinidamente, se hace 'una bola de nieve', literalmente. Los casos de Covid van bajando y hay muchas actividades abiertas. Una sugerencia, deberían quedar las oficinas del parque Garay solamente para los trámites de los conductores nuevos y habilitar otras oficinas para la renovación (idem centros de vacunación), ya sé que no es fácil, pero sería hasta que se regularice esta anomalía y además sumaría algunos puntos en su campaña. Gracias por este espacio".

****

Territorios usurpados por humanos

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"No entiendo cuál es el problema que generan los carpinchos llamados también capibara. Era de esperar que al modificar los humedales que funcionaban como válvulas ante las crecidas alrededor de la costa del Río de la Plata, Paraná, Lujan y otros afluentes, pasara esto que vemos. En el caso de la zona de Tigre, Benavidez, Maschwitz, Escobar, ha cambiado de semi-rural o rural a residencial, incluso obstruyendo los pasos de Sirga, encajonando el flujo de agua, según el interés de los desarrollistas de los barrios náuticos y Municipios. También el ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires fue modificado por grupos económicos que no hicieron los correspondientes estudios de impacto ambiental o que los hicieron a medias, anteponiendo los intereses comerciales al desorden del ecosistema que generan tales transformaciones".

****

Plaza abandonada

DOMINGO RAFAEL LEMME

"Soy vecino de Colastiné Norte, desde hace más de 25 años, vivo a pocos metros de la plaza ubicada entre calles Los Perales, Los Curupíes, Las Macluras y los fondos de UPCN. La misma está en un estado de abandono casi total; solo se corta esporádicamente el pasto. Personalmente reparo las hamacas con la colaboración de una maderera de la zona y los únicos dos bancos (en mal estado) que hay. Espacios verdes de la Municipalidad debería mejorarla, colocar un tobogán y un sube y baja para devolverle a los chicos del barrio la felicidad que esta pandemia les ha quitado. Gracias a El Litoral por permitirme este espacio".

****

Faltan proyectos

ALFREDO SALOMÓN

"En esta campaña en que se postulan los candidatos para las próximas elecciones, ¿no hay uno que presente un proyecto alentador, que nos dé un poco de esperanza? Todo el mundo dice frases remanidas, archiconocidas, hay hasta caradurismo, porque ¿no tienen proyectos?, ¡¡que lo digan!! ¿O son incapaces? ¡Hay cada caripela, Dios mío! Y uno no sabe a quién votar, porque nadie dice su proyecto. No lo dicen, ¿porque son egoístas o porque no tienen ninguno?, que es lo más probable. Es una vergüenza".

****

Bicisendas, ¿para qué?

MARÍA DEL CENTRO

"Yo no entiendo a esos ciclistas que teniendo las correspondientes bicisendas en calles transitadas (como Urquiza o Ituzaingó), andan fuera del espacio delimitado para las bicicletas. Bastante embrollo hicieron al dedicar un carril completo de calle Urquiza a la bicisenda para que los señores anden en bicicleta por la derecha, donde los autos y las motos circulan fluidamente. Yo no entiendo. ¿Quieren poco su propia vida o no se dan cuenta el peligro que corren? Desde el municipio realizan buenas intervenciones urbanas para favorecer el uso de las bicicletas, pero los ciclistas no las aprovechan. Definitivamente no los comprendo. Encima se enojan si un auto los encierra por donde ellos no deberían transitar. Otro tema. Los semáforos deben ser respetados por todos. ¡Por los ciclistas también! Muchas gracias por el espacio".