Marcucci: "Estamos presentando una propuesta de orden y seguridad para que Santa Fe recupere la tranquilidad"

Así se expresó el candidato a concejal durante la presentación de una serie de propuestas en materia de seguridad que busca impulsar desde el Concejo Municipal. El ex senador describió un escenario “de descontrol en la ciudad, con robos y hechos de violencia a cualquier hora del día y en todos los barrios de la ciudad”. Pidió más involucramiento del Municipio.

Este viernes por la mañana, en la sede de la Vecinal 7 Jefes, acompañado por el ex intendente de la ciudad capital y candidato a diputado nacional, Mario Barletta, Marcucci detalló sus iniciativas para combatir el grave problema de inseguridad que atraviesa la ciudad, “todas desde el gobierno local, y encabezando la coordinación con la provincia y la nación”.

“Hoy no se escucha la voz del Intendente ni se siente la presencia del Municipio en este escenario de descontrol, en el que ya no hay barrios ni horarios seguros; muchos de los episodios incluyen armas de fuego, no se ve presencia policial en la calle; las idas y vueltas en la política provincial agravaron además, una situación ya muy compleja. Es momento de recuperar ese papel protagónico, como en el 2007 cuando pasamos de un municipio alejado de los temas de seguridad a uno completamente involucrado, durante la intendencia de Mario Barletta” sentenció Marcucci.

Concretamente, el candidato al Concejo Municipal se refirió a una serie de medidas generales como la necesidad urgente de presencia y coordinación de las fuerzas federales y provinciales; compatibilizar los distintos sistemas de cámaras provinciales y municipales; y la participación del intendente y de los vecinos en la elección de los jefes policiales, tanto de la URI como los de las seccionales.

Luego, detalló las acciones concretas del Municipio que para Marcucci son claves para atacar esta situación. Plantea un riguroso control de las usurpaciones, “lo que no está ocurriendo en los asentamientos de La carbonilla en 7 jefes o los Alisos en el Pozo, por mencionar algunos”; el control permanente y en lugares estratégicos de las motos, principal vehículo utilizado para cometer delitos – “se controla poco y sin relación con los datos de los delitos”, señaló.

Además, el candidato respaldado por Barletta se refirió a la necesidad de la implementación del Observatorio de Seguridad Municipal, creado por la Ordenanza Nro. 12258 en 2016, y que hasta la fecha no ha sido constituido. “Eso nos permitiría construir al menos mapas del delito y poder tener una política de seguridad ajustada a la realidad, hoy no sabemos en base a qué se planifica”. También reclamó mejoras a la movilidad y el personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), y al cumplimiento del Ejecutivo en cuando a la iluminación, recolección de residuos, desmalezamiento. “Parece algo básico decir esto, pero no está ocurriendo. El estado de la ciudad no es bueno; se hubiera podido aprovechar la menor circulación por la pandemia para hacer un mantenimiento mucho mejor y más intenso”, subrayó Marcucci.

Un capítulo especial merece el sistema de monitoreo municipal, creado durante el gobierno de Barletta en 2009. El candidato de Juntos por el Cambio remarcó la importancia de las cámaras y alarmas comunitarias, y la modernización de todo el mecanismo: “de las 178 cámaras con las que contaba el Municipio en 2019, hoy funcionan aproximadamente 130, y la tecnología está quedando obsoleta. Tenemos a nuestro alcance tecnología que ya ha sido probada en otros lugares con éxito, como el sistema “on demand”, que integra cámaras al sistema de alarmas y permite que sean monitoreadas tanto por el Centro municipal, como por los propios vecinos en cualquier momento, a través de sus dispositivos móviles. No podemos permitir que este sistema ya creado y de comprobados resultados, no sea al menos mantenido como se dejó en 2019”