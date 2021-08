El ex ministro de Tecnología de Afganistán ahora hace delivery en Alemania

Syed Ahmad Sadat, ex ministro de tecnología y comunicaciones de Afganistán ahora trabaja como un repartidor de comida en Alemania, de acuerdo a unas fotos publicadas por el portal de noticias Al Jazeera Arabia en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Sky News, quienes hablaron con Sabat y confirmaron la autenticidad de las fotos, el ex funcionario afgano estaría trabajando con la empresa alemana Livrando, una plataforma de domicilios similar a Rappi o Uber Eats, porque aparentemente se habría quedado sin dinero.

Sabat le dijo al portal de noticias que espera que su historia sirva como un “catalizador” para cambiar la forma en que las personas de alto rango viven sus vidas en el mundo asiático y árabe. Él es un ejemplo de las vueltas que puede dar la vida, una persona que controlaba una cartera de gobierno y era constantemente rodeado de personal de seguridad, ahora se encuentra repartiendo pizzas en bicicleta.

