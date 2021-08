https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.08.2021 - Última actualización - 19:45

19:41

El compositor, guitarrista y arreglador porteño Javier Madrazo terminó su primer disco. Se titula “Interior”, en sintonía con su visión del arte “como una herramienta para el conocimiento de uno mismo”. Reúne siete canciones, cinco creaciones originales y dos standards de jazz con arreglos del artista.

Música Una búsqueda honesta de los sonidos propios El compositor, guitarrista y arreglador porteño Javier Madrazo terminó su primer disco. Se titula “Interior”, en sintonía con su visión del arte “como una herramienta para el conocimiento de uno mismo”. Reúne siete canciones, cinco creaciones originales y dos standards de jazz con arreglos del artista. El compositor, guitarrista y arreglador porteño Javier Madrazo terminó su primer disco. Se titula “Interior”, en sintonía con su visión del arte “como una herramienta para el conocimiento de uno mismo”. Reúne siete canciones, cinco creaciones originales y dos standards de jazz con arreglos del artista.

“Interior” es el título que Javier Madrazo, compositor y guitarrista nacido en Buenos Aires en 1996, para su primer disco, una edición independiente que por el momento solo está disponible en formato digital y próximamente se estrenará en formato físico. Su repertorio reúne siete canciones, cinco de las cuales son composiciones originales de Javier mientras que las otras dos, son standards de jazz con arreglos originales.

El universo sonoro de Madrazo desarrolla distintas estéticas musicales, destacadas ante todo por sus aires jazzísticos. Ya que la formación con la que se presenta es la de un cuarteto clásico de jazz con guitarra, piano, contrabajo y batería.

En una entrevista concedida a este medio para contar detalles de este hito para su carrera, el músico recordó cómo fue su encuentro con el género. “Mi primer acercamiento al jazz fue con un profesor que tuve entre los 12 y 13 años, que se llama Pedro Mur. Él comenzó enseñándome blues con armonía tradicional y de Jazz, luego me enseñó el primer standard de Jazz que aprendí, ‘All of me’”, recordó.

A partir de ahí el interés vino solo. “Mi primer gran referente fue Thelonius Monk, luego se sumaron a él un número enorme de artistas. Algunos de ellos son Kenny Kirkland, Barney Kessel y Kenny Garret, entre otros”, sintetizó Javier.

Sello personal

Para el joven artista, este disco implicó la posibilidad de mostrar por primera vez tu perspectiva musical a través de una obra completa. “Eso tiene que ver con mi apertura a cualquier influencia musical que me interese y tiene que ver también con la variedad estética”, describió.

Foto: Gentileza producción

En efecto, a pesar de que el disco tiene una impronta fundamentalmente jazzística, Javier siente que aportó un sello personal genuino. “Cada obra de este álbum representa algo que siento como propio. Un ejemplo de esta apertura sonora y mi mirada personal en el álbum se puede apreciar en la última pieza musical, ‘Look for the silver lining’ en donde el arreglo de guitarra solo que compuse está basado en una estética más cercana al género ‘canción’ que al jazz’”, resaltó.

Sin dejar de lado los parámetros del jazz, el disco “Interior” también ahonda en distintos subgéneros más modernos y tradicionales. “Esto hace que sea una experiencia rica y amplia”, resumió el guitarrista.

Intento

Consultado respecto a la elección del título para esta placa, Madrazo admitió que el título del disco tiene que ver con su visión del arte como una herramienta para el conocimiento de uno mismo. “Al encontrar lo que me gusta del arte y estar siempre en su búsqueda, me encuentro más con mi ser como artista y con mi voz única. Así, este álbum es eso, una búsqueda totalmente honesta de lo que me gusta e interesa y un intento de hacer lo que me gusta lo mejor posible”, aseguró.

En la Gran Manzana

En su todavía breve carrera, Madrazo tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York para dar continuidad a su formación con músicos renombrados. “Fue una experiencia de mucho aprendizaje”, reconoció.

En el último viaje que hizo, se encontró con la música de Kenny Kirkland. “Tiene un grado de complejidad armónica con la que jamás había lidiado antes. Estudiando esta música es que me inspiré para componer gran parte de las canciones de mi disco”, consideró.

Rodearse de talentos

Para desarrollar “Interior”, el guitarrista se rodeó de músicos referentes del jazz local como Ernesto Jodos, Fernando Moreno y Jerónimo Carmona. “Cada uno aportó ante todo, su individualidad como artista con voces muy originales y creativas. Ernesto, hizo que la música fluyera de una manera muy natural, Jerónimo, siempre dio una base sólida donde la banda pudo apoyarse para construir y Fernando, agregó al aspecto estético, un abanico enorme de posibilidades y atmósferas a lo largo del disco. Estoy muy agradecido de haber podido grabar mi música con ellos por el alto calibre de calidad que representan y sobre todo, por el compromiso y la entrega que dieron”, apuntó Javier.

Foto: Gentileza producción

Lo que viene

Finalmente, consultado respecto a sus proyectos, adelantó que la idea es darle circulación al disco. “Estoy organizando varias fechas de concierto, estoy viendo si grabo algo más y, más a largo plazo, voy a ir a Nueva York nuevamente, esta vez como estudiante de Queens College, donde fui aceptado a concurrir, previo a la pandemia, para hacer un máster en jazz performance”, confirmó.