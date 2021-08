¿Volvieron la China Suárez y Benjamín Vicuña?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras anunciar su separación hace una semana, los actores se mostraron en un acto pasional que se viralizó por las redes sociales.

Hace una semana, Benjamín Vicuña anunció su ruptura con la China Suárez. A través de las redes sociales, el actor lanzó: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

Desde ese día, ninguno de los dos se pronunció al respecto ni volvió a postear alguna publicación de ellos, hasta ahora. Este viernes, la actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video de ellos besándose de manera pasional. Se trata de la promoción de la serie "Terapia Alternativa", que se verá por "Star +".

"¡Se viene @starplusla! Faltan 4 días para descubrir más de lo que les gusta.

Y este 24 de septiembre estrena la nueva serie exclusiva", escribió el galán chileno en su cuenta de Instagram sobre la ficción que comparte junto con Suárez y Carla Petterson.

Mientras que la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia expresó en otra publicación en la que se ve en la falda del ex de Pampita: "¡Cada vez falta menos! ¡No se la pierdan!". No obstante, a diferencia del padre de sus hijos, la ex "Casi Ángeles" bloqueó los comentarios de sus seguidores.