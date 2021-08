https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.08.2021 - Última actualización - 22:17

22:15

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofreció una conferencia en la que dio detalles sobre la situación en Afganistán.

Crisis en Kabul El gobierno talibán no será reconocido de inmediato por Estados Unidos ni sus aliados La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofreció una conferencia en la que dio detalles sobre la situación en Afganistán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofreció una conferencia en la que dio detalles sobre la situación en Afganistán.

La Casa Blanca descartó este viernes (27.08.2021) cualquier posibilidad de reconocimiento rápido de un gobierno talibán y dijo que aún no decidió si mantendrá una presencia diplomática en Afganistán después de la retirada de tropas de la próxima semana. "Quiero ser muy clara: no hay prisa por el reconocimiento de ningún tipo por parte de Estados Unidos o de cualquier aliado internacional con el que hayamos hablado", dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Estados Unidos dijo que el reconocimiento de cualquier futuro régimen talibán dependería de que no permitiera que el territorio afgano sea utilizado como base para el terrorismo, y de que respetara los derechos humanos, particularmente los de las mujeres, brutalmente tratadas por los extremistas en el pasado. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los talibanes pidieron que Estados Unidos tenga una presencia diplomática en el país después de que se finalice la retirada el martes.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/tTGBi6vT5r — The White House (@WhiteHouse) August 26, 2021

"Nos han dejado muy claro en nuestra comunicación que les gustaría que se mantuviera una presencia diplomática estadounidense", dijo Price. "En última instancia, por supuesto, no depende de los talibanes", señaló, subrayando que lo "primordial" es la seguridad y protección de los funcionarios estadounidenses.

"Seguridad y protección"

Price dijo que los talibanes se han comprometido a proporcionar "seguridad y protección", pero esas son solo "palabras", y Washington necesitará más garantías antes de tomar cualquier decisión. Después de la toma de Kabul por los talibanes el 15 de agosto, los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos huyeron al aeropuerto de la capital controlado por las fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos está en estrecho contacto con su antiguo enemigo mientras intenta completar la arriesgada operación para evacuar a decenas de miles de personas de Afganistán tras una guerra de 20 años. Los talibanes tomaron control de parte del aeropuerto de Kabul este viernes, anunció un portavoz, un día después de un atentado que causó al menos 85 muertos a las puertas de las instalaciones. "Tres importantes sitios de la parte militar del aeropuerto fueron evacuados por los estadounidenses y se hallan bajo control del Emirato Islámico" informó el portavoz, Bilal Karimi, mediante Twitter. "Actualmente solo una muy pequeña parte está en manos de los estadounidenses", añadió.

Más tarde, el Pentágono dijo que los talibanes no habían tomado el control de ninguna operación en el aeropuerto de Kabul, luego de informes de que el grupo que tomó el poder en Afganistán había ingresado a las instalaciones controladas por el ejército de Estados Unidos. "No están a cargo de ninguna de las puertas, no están a cargo de ninguna de las operaciones del aeropuerto. Eso todavía está bajo el control militar de Estados Unidos", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.