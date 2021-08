https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con los tres puntos en Mendoza pasó del puesto 24 al 17 en la clasificación del actual torneo: hoy tiene 9 unidades de 24 que puso en disputa de la mano del "Vasco". El DT podría repetir el mismo equipo del Gambarte.

El lunes a la siesta recibe a Argentinos Juniors: 14.30 "Ganás dos partidos seguidos y te acomodás": ¿podrá este Unión?

Se cae en lugares comunes y frases hechas, armadas, gastadas. La más escuchada de todas en el parejo (¿mediocre?) fútbol argentino post logro de la Copa América con Messi es la siguiente: "Está todo tan equilibrado, sin grandes cucos, que ganás dos partidos seguidos y te acomodás". En el caso de Unión, ni siquiera necesitó ganar dos partidos seguidos: con los tres puntos del otro día en el Feliciano Gambarte pasó del puesto 24 al 17, utilizando como trampolín esas valiosas tres unidades ante el "Tomba" en Mendoza.

Ahora, de cara al cruce con Argentinos Juniors (este lunes a las 14.30 en el 15 de Abril), la frase genera más vigencia que nunca para el Tate de Juan Manuel Azconzábal: "ganar dos partidos seguidos, dejar seis puntos juntos en la sumatoria general". No sólo generaría un golpe de efecto importante a nivel confianza para el grupo del "Vasco", sino que (en caso de ganarle al "Bicho") lo acercaría mucho más a un objetivo terrenal que podría alcanzar en diciembre: clasificar a una copa.

Para la Libertadores 2022, Colón ya tiene asegurado su sitio por haber ganado la Copa en la recordada final ante Racing; pero queda por resolverse un lugar reservado para el ganador de la Copa Argentina, además del campeón del actual Torneo en disputa como así también los tres mejores de la tabla del 2021 que no hayan obtenido el cupo ganando algún título.

En el caso de la Copa Sudamericana, ya están clasificados Boca (por ganar la Copa Diego Maradona) y Banfield (venció a Vélez en el repechaje de dicha competencia), mientras que ingresarán los cuatro de la clasificación anual que sigan a los clasificados a la Libertadores. En caso que Boca o Banfield ingresen al certamen principal de la CONMEBOL (la Libertadores), liberarán sus lugares en la tabla, generando más posibilidades para la Sudamericana.

De cara al juego del lunes con el "Bicho", todo parece indicar que el DT no podrá recuperar a ninguno de los lesionados al ciento por ciento (Portillo, Márquez, Insaurralde, Blasi) y sigue esperando por la puesta a punto final de Nicolás Blandi. En consecuencia, más allá que no es lo más habitual en el "Vasco", es posible que el Tate repita los mismos once que dieron vuelta el partido en Mendoza y le ganaron a Godoy Cruz 2 a 1.

En el caso del "Bicho" de La Paternal, el rival de turno, viene de perder en su estadio ante Talleres por 2 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates de la mano de Milito; llegó a las 12 unidades y se coloca en el décimo lugar en la tabla del torneo.

Más allá enfocar en el Tate, el club expresó lo siguiente en redes sociales: "La A. A. Argentinos Juniors, lamenta informar el fallecimiento del padre de Raúl Sanzotti, Secretario Deportivo de nuestra Institución. Enviamos nuestras condolencias y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

De cara al choque con Unión, el entrenador "colorado" hizo mención a la repetida ausencia de Fausto Vera: "Estuvo mucho tiempo sin nosotros, se perdió la pretemporada, regresó de los Juegos Olímpicos y está haciendo un trabajo de pretemporada. Además, resta saber que va a ser de su futuro, si se queda con nosotros o no. Esperamos que pasé el tiempo límite de una posible transferencia.". En principio, el mencionado Vera y Herrera estarían en el listado de los jugadores que Argentinos Juniors traerá a Santa Fe para el partido del lunes.

Lo que viene para el Tate: fechas 10, 11 y 12

La Liga Profesional Argentina programó las próximas tres jornadas (10, 11 y 12) con los días y horarios de cada uno de los enfrentamientos oficiales. En el caso del Tate, luego de jugar este lunes contra Argentinos Juniors en el 15 de Abril, tiene sus próximos juegos definidos para armar la agenda del "Vasco" en modo septiembre.

El lunes 6 de septiembre, a las 20.15, Vélez–Unión en el estadio José Amalfitani de Liniers. El miércoles 15 de septiembre, desde las 14.15, Unión–Estudiantes en el 15 de Abril (recordar que el Tate sigue sin luz por la construcción de la nueva tribuna). Finalmente, el lunes 20 de septiembre, se jugará desde las 13.30 Gimnasia-Unión en el estadio del Bosque en la ciudad de La Plata.