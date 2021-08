Marty D sabe pedir "Perdón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 17 años la cordobesa ya colaboró con el productor Rey King, y ahora de la mano de Chira lanzó este nuevo single, en el que continúa su camino por el pop urbano. Mientras la pandemia se convirtió en un obstáculo para muchos, esta nativa digital se expandió por las redes sociales, y así se lo contó en una charla íntima con El Litoral.

Con tan solo 17 años de edad, Marty D (nombre artístico de Marty Domínguez) se va consolidando como una de las voces más destacadas en el pop urbano, de Argentina para el mundo. Luego de lanzar “Fingiendo”, grabado en pandemia con producción de Rey King, ahora la cordobesa (nacida en Caba pero criada en Villa Allende) presenta su tema “Perdón”. En medio de una pandemia que a muchos ha imposibilitado el desarrollo de material, Marty le ha puesto muchas horas a la composición y producción, como también constancia a su música, para lograr un producto de gran profesionalismo.

“Perdón” fue grabado con mucho esfuerzo de producción, en medio de la pandemia y con protocolos que más de una vez han dificultado el trabajo, pero Marty D es una joven que nunca baja los brazos, que va por todo, sus sueños y anhelos la mantienen firme y en pie para darle duro a su carrera artística, tal como lo enfatizó en diálogo con El Litoral.

“Quiero representar básicamente el llegar a mi casa después de una ruptura, estar bajón y desquitarme con todo”, le dijo Marty a los realizadores del clip.Foto: Gentileza producción

Ruptura

-¿Cómo nació “Perdón”, tu último single? ¿Cómo fue el rodaje del video?

-Uno a veces tiene momentos un poco bajones, y decirte que no me siento identificada con mis canciones es mentirte. Creo que a todos nos pasa que sentimos un momento en que tenemos que pedir perdón. Fue más por ahí el sentimiento con el que la compuse.

La produjo Chira (Federico Chiramberr), que es mi productor; lo amo porque siempre le digo la idea que tengo en mente y va la hace genial. La compusimos junto con Lau Retta, hicimos toda la letra y la “melo”.

El videoclip lo hicimos con Nicole y Washington, los directores. También me entendieron la idea: yo quería hacer algo muy casual, porque en definitiva la canción trata de una ruptura, y esa persona se siente culpable, entre otras cosas. Entonces yo dije: “Quiero representar básicamente el llegar a mi casa después de una ruptura, estar bajón y desquitarme con todo”. En el video rompemos papeles, fue muy divertido: llenamos toda la habitación de papeles.

Color latino

-Este año ya lo arrancaste con “Fingiendo”, con una onda más latina, la producción de Rey King, y un video con cuerpo de baile, la historia del local de comidas: hubo que mover más gente. ¿Cómo fue hacer todo eso en pandemia?

-Con Rey King hice dos temas antes, fueron “Adiós Goodbye” y “Glitter”; ya lo conocía. Él hace mucho todo lo que es trap. “Fingiendo” la compuse hace como dos años y se la mandé: “¿Te copa el reggaetón?”, todo en inglés. Me dice: “Oh, I love it, that's everything”, me dijo que sí de una y a los dos días me mandó la pista terminada. “No lo puedo creer, me encanta”, me fascinó, todo súper latino. Con él siempre nos comunicamos a distancia.

Hacer el videoclip fue bastante intenso: las pruebas de vestuario no se podían hacer; en la grabación había un límite de gente, entonces no podíamos explayarnos mucho con todo lo que queríamos hacer. Pero fue alta experiencia grabarlo de esta manera. Y “Perdón” también: éramos muy poquitas personas en set, no más de seis.

-Es un video más íntimo, que permite un equipo más chico, vos sola delante de cámara.

-El video que viene también: éramos muy poquitos, hicimos un video hermoso. No puedo spoilear nada, pero el video está zarpado.

-¿Cuándo va a salir?

-A mediados de septiembre: primicia, no se lo dije a nadie (risas).

Etapas

-¿Por que si hace como dos años estaba “Fingiendo” terminó saliendo en febrero de este año?

-Porque la compuso con 15 ó 16 años, y no daba. A esta edad dos años son bastante; ya era una canción que veía que otras artistas de mi edad ya estaban subiendo canciones con otro tono y dije “bueno, por ahí no está tan mal”. Por eso es que salió tan tarde: no fue por la pandemia; me encantaba el tema pero me sentía incómoda cantándolo enfrente de gente.

-Son decisiones de carrera. “Glitter” había salido a fines de 2019, un año ante de “Esa”, que es como la primera de esta etapa más adulta. “Glitter” es la última de la etapa más niña.

-Sí, tal cual, fue como cerrar una etapa. Con “Esa” arranqué haciendo letras con las que me siento cómoda, metiéndome un poco más en mi intimidad, quizás; cosa que antes no me animaba. Ahora ya me animo un poco más.

-Esto de que te sientas cómoda.

-También porque estás hablando de cosas más íntimas con otra persona, y te está viendo tu papá (risas). Por ahí me daba cosa antes.

-“Esa” también fue la primera de este ciclo más urbano y latino. ¿Cómo fue ese click o esa decisión de decir: “Quiero ir más por acá”?

-Siendo sincera, hablando de la edad, tuvo que ver con eso, también por el tipo de música que venía escuchando antes. Imaginate: empezás a salir al boliche, te empezás a topar con otro tipo de música que antes quizás no tenía tanto contacto. De hecho me acuerdo que cuando tenía 14 me dijeron: “¿Pero por qué no hacés un reggaetón?”. Y yo: “El reggaetón no va conmigo”.

Después a medida que fui escuchando otra música me fui abriendo, y hoy puedo decir que me siento muy identificada con el género, es con lo que más cómoda me siento.

Catarsis

-A los diez años empezaste con el canal, pero desde los 15 más o menos habías arrancado con “Me amo como a nadie”, hablando de la temática del bullying; quizás por esto de estar expuesta en la pantalla de mucha gente. Hoy en YouTube hay otras chicas versionando esa canción. ¿Cómo fue hacerla en aquel momento, que representaba para vos, y cómo ves ahora que otras chicas se sientan identificadas cantándola?

-Siento como un rejunte de emociones. Primero cuando la compuse estaba muy triste: estaba pasando por una experiencia personal en mi colegio; cosas que por suerte ahora no me pasan tanto como antes. Entonces fue básicamente hacer catarsis: desahogarme un poco de lo que me estaba pasando.

Antes de lanzarla la canté en los shows acústicos que hacía: la canté ahí primero para ver qué sentía el público. Antes de que empezara la canción contaba un poco de qué se trataba, porque quería que lo entiendan y que les llegue el mensaje como lo quería transmitir. Cuando empezaba a cantar cerré los ojos porque me interioricé de mí; abrí los ojos y tenía a la mitad público llorando, las nenas llorando mal. Cuando llegué a mi casa me llegaban mensajes diciendo: “Marty, esa canción me tocó el alma, me sentí muy identificada”.

Primero me siento contenta de que mi música llegue a la gente; pero al mismo tiempo me angustia un poco saber que hay gente que está pasando por la misma situación que pasé; sabiendo que no estuvo bueno. Igual aprendí un montón, y creo que esta canción sirve para incentivar a las personas que estén pasando por eso a que sepan que después de la tormenta viene en el sol, viene el arco iris. Más o menos ese es el mensaje, y así lo reciben también.

Cumplir sueños

-Muy temprano pasaste de esto de subir covers, como muchas artistas surgidas de YouTube, a tus propias canciones. ¿Cómo ves hoy el camino recorrido?

-No sé... me veo ahí llena de sueños y objetivos que en aquel momento no hubiese creído ni loca que el día de hoy iba a cumplir lo que estoy pudiendo hacer. Siempre me pongo a pensar en cuando me decían que iba a cantar en el colegio y me ponía re contenta. Hoy en día pude hacer un show, esas cosas que en ese momento no lo hubiese imaginado. Decía: “Quiero lanzar alguna canción”, y hoy estamos por el séptimo single.

Eso me demuestra que cuando uno realmente trabaja y tiene objetivos esas cosas se pueden cumplir: posta que es así, que los sueños se cumplen. Uno antes está lleno de sueños, y ahora también tengo mil sueños; pero tengo bien claro que se cumplen: entonces voy por ello.

-Ya se ve el camino más claro.

-“¿Quiero hacer esto? A darle”: es trabajar duro para poder lograr eso y si lo trabajás se cumple.

-¿Te modifica algo el hecho de ser cordobesa para lograr determinados objetivos o sentís que en tu caso no?

-Para empezar no me prohibió nada, más que nada porque se puede lograr mucho por redes. Entonces no importa en donde estés, podés lograr que tu música sea conocida desde tu casa. En ese sentido no me impidió para nada ser de Córdoba; y disfruté mucho, disfruto mucho ser de Córdoba y haber empezado acá, que mis raíces musicales y de mi infancia todas estén acá.

Pero ya llegó el momento para mí de tener que ir para Buenos Aires; así que el año que viene probablemente vaya. Más que nada porque no tengo contacto con la gente de la industria, no me puedo juntar a componer, a charlar, conocer gente, poder hacer colaboraciones. Son cosas que desde acá lamentablemente no hay mucho; entonces a eso sí me limita bastante.

Compañeras

-Recién contaste del próximo single que va a salir. ¿Hay más en vista además de esta o vas canción por canción?

-Vamos canción por canción, pero siempre estoy comiendo y viendo cuál va a ser la siguiente. Así que me parece que ya tengo la otra, después de la de la que va a salir en septiembre. Pero esa está recién cocida, o sea mucho no te podría decir. Pero el que viene va a estar buenísimo, es una colaboración.

-Que no podemos decir con quién.

-Ya sabemos con quién es, porque ella lo spoileó: entro a redes y me encuentro que contó todo. Le digo: “No te lo puedo creer: yo que quería mantener en sorpresa...”. Es con Agos Nisi.

-Agos viene haciendo varias colaboraciones, está bueno que sea con vos también.

-Sí, además somos amigas hace ya como dos años o tres. Siempre desde que nos conocimos dijimos “hay que hacer un tema juntas”; y que ahora lo podamos hacer posta fue como un objetivo que teníamos.

Hacia adelante

-Hablabas de la posibilidad de hacer shows, pero no te ha tocado un último año y medio fácil para eso. ¿Cómo están las ideas, las ganas o las posibilidades para decir “estamos activando para poder salir cuando se pueda”.

-Sí, Claro estamos pensando ideas para poder hacer un show, quizás hacer uno en streaming primero, y después volver al escenario en persona. Pero estamos trabajando en las canciones: la idea es poder hacer un show completo de mis canciones y no tener que meter covers en el medio. Por eso me parece que vamos a esperar un tiempito hasta que podamos tener más canciones.

-Tener todo el setlist propio.

-Claro: tener parte del álbum, o el álbum, o un EP: estamos en eso.

-¿Qué te gustaría para a tu carrera, o cómo te ves de acá a dos o tres años?

-No lo sé. La verdad es que soy muy trabajadora, bastante persistente cuando me lo propongo. Ahora justamente estoy con el colegio, y estoy un poco desaparecida de redes. Pero sé que cuando pueda irme para allá y dedicarme de lleno... a esta edad el tema del colegio y la carrera... es como que chocan los tiempos, todo el tiempo.

-Estás en el último año.

-Sí, por eso: ya el año que viene me voy; y poder dedicarle cien por ciento, todo el día, a lo que realmente me gusta va a ser un cambio. Así que ojalá dentro de tres años ya podamos haber lanzado el álbum, llenar algún teatro; poder hacer alguna colaboración con artistas argentinos más grandes (yo recién estoy empezando). Para ese entonces espero haber progresado un poco más en la música.