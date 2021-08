Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Documentación encontrada

UNA LECTORA

"En Salta y San Martín encontré una billetera de hombre, con documentación a nombre de Raúl Molinas, carnés de Pami, tarjetas, etc. Puede pasar a buscarla por Mimo, calles Lisandro de la Torre y San Martín, en horario de comercio".

Faltan controles al transporte público

MARÍA DE CIUDADELA

"Este es un reclamo a la Municipalidad, por el servicio de transporte de colectivos. Siendo día jueves, en horas del mediodía, las paradas están llenas de gente: personas mayores, chicos que deben ir a la escuela, todos varados. Estamos en Facundo Zuviría y Quintana. Pasaron 3 veces las líneas de colectivos que van al centro. Ninguna para. ¡¡¿Qué pasa?!! La Municipalidad está en campaña pero no cumple con lo mínimo que necesita la ciudadanía. Faltan controles. Para eso pagamos impuestos. No somos los únicos que estamos pasando este tipo de peripecias. Gracias por el espacio".

De reyes y esclavos

MARIO PILO

"Hubo y hay un país, donde una casta corrupta se hizo dueña de un país de mayorías cobardes, con vocación de esclavos súbditos, no ciudadanos, con tal de que se les cumplieran 3 sueños: a) no trabajar, sino holgazanear; b) tener dinero en los bolsillos; c) vivir del Estado, no producir. Esa suerte puede estar de tu lado, sin embargo, conspirar contra ti mismo, tu familia, tu futuro. Estás ayudando neciamente a hundir tu país, tu patria, y provocar que tus hijos huyan del no-futuro, de la nada existencial. Esa casta se erige en señores del todo; vamos por todo, decía, y genera generaciones de esclavos que ni siquiera llegan a tener los derechos de un súbdito. Hasta que estalle la revolución ética esperamos aún en la Argenzuela".

Impotencia

ALFREDO SALOMÓN

"Es una verdadera vergüenza, y también impotencia, ver por televisión, con las cámaras de seguridad que los captan, los violentos robos, generalmente de celulares, a víctimas inocentes de ambos sexos. Yo pregunto: ¿qué hacen las autoridades responsables del orden y la seguridad del pueblo al que pertenecen? Esto no es de ahora. Se viene repitiendo en el país con llamativa frecuencia, sin que se note una disminución de estos aberrantes hechos. Si no se toma con total severidad y responsabilidad, la culpa será nuestra. La Justicia deberá aplicar y afinar la puntería, que sea mayor el tiempo de encarcelamiento de estos sujetos despreciables. Porque no sé, los agarran y cada vez hay más. Acá pasa algo raro. De tal manera, suponemos que pueden disminuir estos hechos cotidianos, que atentan contra nuestra seguridad, que merecemos como ciudadanos argentinos".