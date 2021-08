El español Pol Espargaró se queda con la pole del Moto GP en Silverstone

El español Pol Espargaró, con Honda, se quedó hoy con la pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP, en el marco de la duodécima fecha que se disputará mañana en el circuito inglés de Silverstone.

Espargaró logró su tercera pole en el Moto GP, tras marcar un tiempo de 1m58s889, para transitar los 5.901 metros del circuito inglés, luego de una sanción a su compatriota Jorge Martin (Ducati).

'You can't keep a good man down for long!' 🙌@polespargaro proving that good things come to those that never give up 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/dqoeeBj9vj