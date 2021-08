Así quedó el calendario 2021 actualizado de la F1

La Fórmula 1 presentó hoy el calendario 2021 actualizado, con 11 carreras todavía por disputarse, luego de la suspensión del Gran Premio de Japón por la pandemia de coronavirus.

En total, entre las ya corridas y las que restan, serán 22 pruebas en lugar de las 23 anunciadas a principio de año. La cantidad de todos modos representa un récord histórico para la categoría.

🗓 REVISED 2021 CALENDAR 🗓



⚪️ Record-breaking 22 races

⚪️ Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

⚪️ Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW