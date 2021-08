Se cumple un año de la muerte de Chadwick Boseman

El día de hoy se cumple un año del fallecimiento de Chadwick Boseman, quien dejó de existir físicamente en este plano terrenal a causa del cáncer de colon el 28 de agosto del 2020.

El actor que interpretó a T’Challa en Pantera Negra y a destacados personajes en otras películas como 42 o Ma Rainey’s Black Bottom (por la que ganó el Oscar póstumo a Mejor Actor) fue nombrado en el 2018 por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo por “sus interpretaciones de héroes af roamericanos” en el cine, representando con honor a su cultura dentro y fuera de Marvel.

Su sensible fallecimiento a marcó un antes y un después para Marvel Studios, donde presentó una impecable actuación como el rey T’Challa, dejando lecciones y aprendizajes en fans de su trabajo, por lo que es conmemorado con el hashtag #WakandaForever con sus f rases, ilustraciones, fotografías y reflexiones.

“Chadwick Boseman es una leyenda”, se lee en una publicación, mientras que otra conmemora uno de los diálogos que nos dejó con Pantera Negra: "La muerte en mi cultura no es el fin. Es más bien un punto de partida”, expresó con su personaje en la película del 2018, palabras que hoy resuenan más que nunca.

"La muerte en mi cultura no es el fin. Es más bien un punto de partida. Estiras ambas manos, y Bast y Sekhmet te guían hacia la gran y vasta sabana donde podrás correr para siempre." Chadwick Boseman, nuestro Black Panther, siempre eterno #WakandaForever

Además de ser el legítimo rey de Wakanda en las historias de Marvel, recientemente conocimos el último trabajo que Chadwick Boseman hizo antes de fallecer el 28 de agosto del 2020, como símbolo de lucha y resistencia en los momentos más difíciles, pues mientras enf rentaba su enfermedad, grabó la voz de T’Challa para algunos episodios de la serie de What If…?

Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en la fase tres en el 2016 y luchó contra eso durante los últimos cuatro años de su vida, mientras progresó a la fase cuatro. Sus líneas e interpretaciones han trascendido a tal punto que el propio Kevin Feige ha dicho que fueron tomadas como inspiración para la cinta Wakanda Forever, secuela de Black Panther que ya se encuentra en producción.

Can’t believe how fast time has gone. Thinking of you today, @chadwickboseman.



📸 Sam Jones pic.twitter.com/uKzLevgOe4