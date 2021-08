https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.08.2021 - Última actualización - 21:16

21:13

Ex con estilo

Kim Kardashian se apareció en un show de Kanye West vestida de novia

En Chicago, Kanye West presentó su álbum completo Donda, con un concierto que impresionó a sus fans, siendo el final del show uno de los momentos más destacados con la aparición de su ex esposa con un vestido de novia de Balenciaga.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en en

Ex con estilo Kim Kardashian se apareció en un show de Kanye West vestida de novia En Chicago, Kanye West presentó su álbum completo Donda, con un concierto que impresionó a sus fans, siendo el final del show uno de los momentos más destacados con la aparición de su ex esposa con un vestido de novia de Balenciaga. En Chicago, Kanye West presentó su álbum completo Donda, con un concierto que impresionó a sus fans, siendo el final del show uno de los momentos más destacados con la aparición de su ex esposa con un vestido de novia de Balenciaga.

El viernes en Chicago, Kanye West presentó su álbum completo “Donda”, con un concierto que impresionó a sus fans, siendo el final del show uno de los momentos más destacados con la aparición de su ex pareja Kim Kardashian en un vestido de novia. . @KimKardashian desfiló sobre el escenario del estadio Soldier Field con un look nupcial diseñado por Demna Gvasalia para @BALENCIAGA. El atuendo formó parte del desfile de la firma el pasado mes de julio. https://t.co/8c09hgqFAq pic.twitter.com/VFdzgsTaaj — El Siglo de Torreón (@torreon) August 27, 2021 La estrella de reality desfiló sobre el escenario del estadio Soldier Field con un look nupcial diseñado por Demna Gvasalia para Balenciaga. El atuendo formó parte del desfile de la firma el pasado mes de julio. Ya entonces, el diseño impresionaba por su estética monacal, pero con referencias modernas. Al final del espectáculo, la empresaria se unió al escenario con su exesposo, quien se acercó a ella con una sonrisa en el rostro y una chaqueta también de Balenciaga. Gvasalia se ha desempeñado como director creativo de los atuendos del rapero en todos los eventos de presentación de su décimo álbum “Donda”. En los tres espectáculos que ha ofrecido el rapero sobre su reciente disco, ha dejado ver una variedad de prendas en tonalidades oscuras. A pesar de su inminente divorcio, Kardashian también asistió a las dos fiestas de escucha previas de West, vistiendo un mono rojo en la primera y un look negro de cuerpo entero de Balenciaga en la segunda, ambos a juego con la vestimenta de su ex en el escenario. La ex pareja ha tenido momentos memorables en la alfombra roja en el pasado, coordinando sus atuendos para Met Galas, Paris Fashion Weeks y más.

El Litoral en en

Temas: