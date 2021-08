https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.08.2021 - Última actualización - 7:40

7:37

137 años de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

El desarrollo no necesita excusas

Ulises Mendoza está al frente de una entidad que no detuvo su trabajo en la pandemia. Nuevos laboratorios, impulso a las exportaciones, promoción de tecnologías, compromiso con el medio ambiente y muelles para el crecimiento.

Mendoza puso especial acento en la participaciuón desde la BCSF en el Consejo Agroindustrial Argentino. "El país tiene capacidad productiva para incrementar exponencialmente sus exportaciones, crear empleo digno y lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población", afirmó. Crédito: Guillermo Di Salvatore



Mendoza puso especial acento en la participaciuón desde la BCSF en el Consejo Agroindustrial Argentino. "El país tiene capacidad productiva para incrementar exponencialmente sus exportaciones, crear empleo digno y lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población", afirmó. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El Litoral en en

137 años de la Bolsa de Comercio de Santa Fe El desarrollo no necesita excusas Ulises Mendoza está al frente de una entidad que no detuvo su trabajo en la pandemia. Nuevos laboratorios, impulso a las exportaciones, promoción de tecnologías, compromiso con el medio ambiente y muelles para el crecimiento. Ulises Mendoza está al frente de una entidad que no detuvo su trabajo en la pandemia. Nuevos laboratorios, impulso a las exportaciones, promoción de tecnologías, compromiso con el medio ambiente y muelles para el crecimiento.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR "Los dos años de pandemia nunca frenaron el trabajo. Por el contrario, la entidad redobló esfuerzos para que se mantuviera la actividad económica en la provincia; han sido muchas las reuniones compartidas en el directorio, en su mayoría en forma virtual, y con dirigentes de la mesa de entidades de la producción de Santa Fe, con el Consejo de Entidades Empresarias de la Región Centro, al que se llevaron proyectos y propuestas de carácter regional". Ulises Mendoza es el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la entidad que cumple 137 años desde que, el 29 de agosto de 1884, se le otorgó la personería jurídica al Club Comercial, la piedra basal de la actual BCSF. El directivo puso el énfasis en la actividad y en el futuro, a pesar del tiempo transcurrido en aislamiento o los desafíos de la macroeconomía. "Con relación a nuestra Cámara de Cereales, con orgullo podemos mencionar nuestros laboratorios en el puerto, dotados de equipos de alta tecnología. No ha dejado nunca de trabajar durante la pandemia; sus análisis de semillas siempre estuvieron al servicio del hombre de campo, afianzando nuestro compromiso con quien trabaja la tierra y por el país. "Aprovechamos -repasó- para ir colocando a punto nuevos equipos que hemos incorporado para poder realizar otros tipos de análisis de suelos y aguas y afrontar nuevos desafíos". Más allá del núcleo específico que da origen sentido a la Bolsa, Mendoza explicó el compromiso con la realidad productiva de la Argentina, siempre en términos propositivos. "Hemos participado de la constitución y formación del Consejo Agroindustrial Argentino, en el entendimiento de que el país tiene capacidad productiva para incrementar exponencialmente sus exportaciones, lo que llevará a crear empleo digno y lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y vivificar la economía. "Este desafío -recordó- apunta a la creación de 700 mil puestos de trabajo y alcanzar exportaciones por U$ S100 mil millones en los próximos 10 años, con un desarrollo sustentable, con una fuerte visión federal". Según repasó, "el año pasado, en nuestro aniversario, habíamos mencionado 34 ó 35 empresas adheridas y hoy felizmente tenemos -conformando este Consejo- 64 empresas a lo largo y ancho del país, lo que nos da una fortaleza por un proyecto que creemos que es viable, posible de alcanzar. Tenemos que ponerle un marco de ley para que sea sustentable en el tiempo y podamos atender el desafío". Tenés que leer Desde la Bolsa de Comercio de Rosario pidieron que se eliminen las restricciones a las exportaciones de carne El futuro es tecnológico "Por otro lado, continuamos la asistencia a las reuniones de Aceleradora del Litoral, de la que formamos parte, a fin de apoyar la innovación científica de emprendedores y empresas de base tecnológica. Ese es el futuro de nuestro país", afirmó Mendoza. "Este segmento de empresas y emprendedores posibilitará la ubicación de la Argentina como actor del espacio global, y también nos abre oportunidades de negocios en los mercados internacionales". Dijo además que "la BCSF ha continuado en forma virtual sus programas culturales, de capacitación a jóvenes para su desempeño en instituciones y para empresas Pymes, acercando herramientas digitales de gestión y cursos de formación en el acceso a los mercados de capitales, como una alternativa de financiamiento y de ahorro al sistema bancario. "La institución -señaló- ha puesto particular énfasis en promover la producción de calidad y de una manera sustentable. En este caso ha promovido buenas prácticas agrícolas y ha interesado al ministerio de la Producción para la creación de un observatorio de suelos. Con esa cartera hemos firmado un convenio el año pasado, que estamos trabajando con la gente de nuestros laboratorios y el apoyo de nuestro Centro de Estudios. También apuntó que "somos partícipes del Programa Argentino de Carbono Neutro y en el transcurso de este año se suscribió el convenio con la Municipalidad de Santa Fe para darle continuidad al programa Santa Fe Cómo Vamos, un programa exitoso que arrancó hace 10 años juntamente con el municipio y las universidades. En ese sentido tenemos una gran satisfacción de contar con información valiosa para tomar decisiones. Desafíos ambientales "Como institución firmante del Pacto Global, del objetivo 2020/2030, promovemos las metas en el quehacer cotidiano. Debemos decir que el sector productivo requiere estar alineado con el sector científico-técnico, para poder estar juntos y enfrentar los desafíos ambientales que marcan la agenda. Urgente es mitigar el cambio climático y lograr sistemas de producción sostenible, al tiempo que se garantice la seguridad alimentaria y el bienestar de la población". Dolor y futuro "No podemos dejar de reconocer a los que en esta pandemia debieron soportar la pérdida de un familiar o amigo. Los acompañamos en el dolor y estamos dispuestos a seguir trabajando para que la humanidad pueda seguir resistiendo y -con la vacuna- se abra el camino de la esperanza. La Bolsa de Comercio ha sabido sortear las dificultades de estos años y mira al futuro con una decisión y un compromiso por el país y para nuestra provincia y su región". Biocombustibles "En materia de biocombustibles, tenemos una Cámara de Extrusados que se ha formado hace tres o cuatro años y a la cual le hemos dado todo el apoyo y los contactos para generar fortalecimiento del trabajo que vienen haciendo. Sabemos que no es fácil, necesitamos un marco de seguridad y garantías para seguir trabajando". Cepo a las carnes "Tenemos formando nuestra mesa de directorio a entidades como Carsfe y hemos llevado a la Mesa de Entidades Productivas los problemas en la exportación de carnes. Hay que definir una política como la que apunta el Consejo Agroindustrial Argentino, por una ley que nos permita mantener el trabajo y que perdure en el tiempo sin cambios de un día para el otro, que no hacen bien sobre todo en la confianza de mercados. El mundo ha cambiado, la pandemia nos ha abierto puertas que debemos preservar". Consultado sobre las medidas del gobierno nacional que restringen exportaciones de carne bovina, Mendoza expuso que "cuando hablamos de carnes nos referimos, como lo hace la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, no sólo a las bovinas. En la mesa están la producción porcina, de aves, peces y otras especies; lo que debemos hacer es fortalecer ítems para tener la ley a la que aspiramos, que podría tratarse cuando pasen las próximas elecciones, en los primeros días del año próximo. Para eso estamos trabajando. "Son muchas -insistió- las mesas que trabajan con las economías del interior, regionales, donde se van sorteando problemas para que nos fortalezcan tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la exportación". Tenés que leer Hidrovía Paraná-Paraguay: crearon el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable La hidrovía que viene Respecto de la pendiente licitación del dragado y balizamiento del Paraná, el titular de la BCSF expuso que "necesitamos sacar los productos. Nos encontramos en una situación compleja por la gran bajante del río; los barcos no están entrando hasta septiembre, siempre que el caudal de agua se normalice. Nuestra ubicación geográfica no nos favorece mucho; tenemos que ser cuidadosos y potenciar la actividad desde nuestros puertos de la provincia, para brindar esa posible salida a todo el mundo. "Debimos haber pensado antes que la concesión de la Hidrovía terminaba un día -reflexionó- y no salir de un día para el otro con la licitación o contratar empresas que hagan el dragado. Ese trabajo es para una empresa con experiencia y capacidad; no son muchas en el mundo". Advirtió que "el balizamiento va de la mano del dragado y el control de la mercadería lo debe hacer el gobierno, que tiene los elementos, las herramientas necesarias". Además se pronunció por "una Hidrovía Federal que también mire hacia el norte como lo hace la Bolsa de Comercio. Creemos que los puertos de Corrientes, Misiones y Chaco nos van a dar un volumen de cargas importantes que van de la mano con los aportes desde la red ferroviaria, que incluye la nueva circunvalación que está en obras. "Debemos mantener entre todos una provincia en pie, productiva. Estamos en ese camino, tenemos las herramientas necesarias para alcanzar logros importantes. Tenemos empresas que se han ido desarrollando en lo tecnológico y la Aceleradora del Litoral está permanentemente incubando emprendimientos. Nuestra gente tiene capacidades y tenemos que retenerla en el país". Puerto y futuro "Vemos con mucha satisfacción que se hayan empezado a mover barcazas", dijo Mendoza ante la consulta sobre el puerto de Santa Fe. Expuso que "los silos tienen un movimiento muy grande. Es el puntapié inicial para poder regenerar la cultura portuaria del trabajo, avanzar al puerto de aguas profundas". Aclaró que "por el momento debemos fortalecer lo que tenemos, darle viabilidad a la playa de containers ya sea por licitación o administración propia. Debemos empezar a mover la mercadería que puede venir desde Córdoba o Santiago del Estero para ser embarcadas, en principio por barcazas y luego del dragado para alcanzar cuatro pies de diferencia con Timbúes, abrir la salida por una hidrovía realmente federal con menores costos y un posicionamiento de calidad con cuidado del medio ambiente. "Debemos pensar -definió- en 20 a 30 años, visualizando la tecnología, con controles para el desarrollo de la ruta de salida al exterior que genere divisas". Institucional "Tenemos dos asambleas pendientes que no pudimos realizar porque Personas Jurídicas no las autoriza presenciales, como lo exige nuestro estatuto. Cumplí dos años y estoy entrando en el tercero; si Dios quiere estaremos viendo cómo nos desarrollamos en estos próximos meses para hacer en octubre una renovación parcial de la comisión", explicó Ulises Mendoza. "Tenemos un inmenso trabajo, queremos incorporar gente joven, alerta para poder encarar los desafíos. Es un momento en el que hay que reinventarse", definió. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: