US Open: Sólo ingresarán quienes estén vacunados contra el Covid

El Abierto de Tenis de Estados Unidos anunció este viernes un cambio en sus normas y exigirá a todo el que quiera acceder al recinto del Billie Jean King, donde tendrá lugar el torneo, que presente una prueba de que ha recibido la vacuna contra la covid.

Según un comunicado remitido a los medios, cualquier persona mayor de 12 años tiene que haber recibido al menos una dosis, una medida que adopta siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y "dada la continua evolución de la variante Delta".

En el texto, la Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA), responsable del evento deportivo, explica que la decisión se produce a raíz de que la Alcaldía de Nueva York haya exigido vacunas para todo el que acceda al estadio Arthur Ashe, el más grande del Abierto y que tiene capacidad para albergar cerca de 24.000 personas.

