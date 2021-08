https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comunicado del Presidente Comunal

Lesgart, tras el incendio de la Comuna de Chabás: "Trabajaremos para revertir lo malo"

“Es muy triste lo que ha sucedido”, enfatizó el presidente comunal de Chabás, agregando que “haremos lo mismo de siempre: trabajar para revertir lo malo y seguir apegados a lo bueno, que no es poco”. El edificio de gobierno violentado no atenderá al público la semana entrante, informó.

Crédito: Sur 24

Tras la conmoción causada este sábado por la mañana, el presidente comunal de Chabás, Lucas Lesgart difundió nuevas imágenes de lo ocurrido en el edificio comunal, cuando personas ingresaron violentando una ventana y generando focos de incendios. A través del comunicado posteado esta tarde-noche, el jefe comunal de la localidad del departamento Caseros, indicó que debido “a los hechos de público conocimiento”, la semana entrante “no se podrá atender al público dado que el edificio no ha quedado en condiciones”. Foto: Sur 24 Y agrega que las puertas de la Comuna “estarán abiertas y el personal haciendo sus tareas a distancia o del modo en que se pueda”. Además, informó que además de Bomberos Voluntarios de Chabás y de la Policía local, se hicieron presentes “los Bomberos Zapadores y la Policía de Investigación, la cual se ha llevado material para trabajar en la causa”. “Es muy triste lo que ha sucedido”, enfatizó Lesgart agregando que “haremos lo mismo de siempre: trabajar para revertir lo malo y seguir apegados a lo bueno, que no es poco”. Foto: Sur 24 Para finalizar y ante la solidaridad de la gente agradeció "los mensajes de aliento que me han hecho llegar”. En el mismo sentido destacó: “No quiero dejar de destacar la actitud de Lucas Fanelli, único precandidato que se acercó a la Comuna esta mañana; a la vez, nos solidarizamos por el hecho vandálico que ha sufrido su agrupación en la cartelería, hecho filmado por los mismos ejecutores”. “Ese no es el escenario político que anhelan los chabasenses de buena voluntad, que no me cabe duda, son mayoría”, culminó el presidente comunal del pueblo de unos 7 mil habitantes, que hoy fue foco de la región por este serio acontecimiento. Con información de Sur 24