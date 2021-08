https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.08.2021 - Última actualización - 12:10

12:06

Un grupo de jóvenes de la ciudad de San Cristóbal conforman un equipo de fútbol gracias al apoyo de personas que trabajan con ellos en diferentes proyectos desde hace años. Son personas con discapacidad y esta actividad deportiva tiene como objetivo la inclusión social.

San Cristóbal "Especiales son las pizzas", un equipo de fútbol santafesino que corre por sus sueños Un grupo de jóvenes de la ciudad de San Cristóbal conforman un equipo de fútbol gracias al apoyo de personas que trabajan con ellos en diferentes proyectos desde hace años. Son personas con discapacidad y esta actividad deportiva tiene como objetivo la inclusión social. Un grupo de jóvenes de la ciudad de San Cristóbal conforman un equipo de fútbol gracias al apoyo de personas que trabajan con ellos en diferentes proyectos desde hace años. Son personas con discapacidad y esta actividad deportiva tiene como objetivo la inclusión social.

Por Noelí Rojas

Un grupo de jóvenes santafesinos de la ciudad de San Cristóbal conforman un equipo de fútbol gracias al apoyo de personas que trabajan con ellos en diferentes proyectos desde hace años. Son personas con discapacidad y esta actividad deportiva tiene como objetivo la inclusión social.

“Nos devolvieron la sonrisa que habíamos perdido” fue una de las frases que nos dijo Ezequiel cuando Mirador Provincial visitó la práctica de fútbol que realizan en la cancha auxiliar del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho que les abrió las puertas de la institución cuando le acercó este proyecto Yanina Villanueva.

Yanina es profesora de Discapacidad Intelectual en la Escuela Especial Héctor Corvi y desde hace varios años trabaja ad honorem en diferentes propuestas. Ella decidió dedicar su tiempo libre a los chicos que integraban hasta hace poco el taller de Refulgente, el Vivero Inclusivo años atrás y Liceo Inclusivo del municipio local, entre varias actividades.

Foto: Gentileza

Para Yanina, los chicos son su vida, siempre proyectó que después de recibirse y poder vivir de su trabajo se dedicaría a acompañarlos y ayudarlos de manera gratuita, a impulsar este tipo de actividades, que la gente los conozca, se visibilicen y la respuesta de los chicos fue increíble, es un amor mutuo y sincero el que se brindan.

El proyecto del fútbol surgió como un sueño que se puedo concretar y hoy es una realidad, Yanina le contó a los chicos acerca de esto, ellos se entusiasmaron mucho pero tuvieron que esperar que la pandemia les permita volver a encontrarse y poder formar este equipo llamado “Especiales son las pizzas”, un nombre elegido en conjunto por el grupo.

“Esto fue un sueño desde el año pasado, por la pandemia no podíamos seguir con Refulgente un taller recreativo laboral que estaba en el Club Policial, como eran muchos varones y yo vi a través del teatro que hice con un grupo de amigos la predisposición del club se me ocurrió preguntarle al presidente, presentarle el proyecto y gracias a Dios nos abrieron las puertas y en menos de dos meses ya estamos entrenando. Ahora que los chicos ya se están vacunando, que estamos más relajados arrancamos con este proyecto y armamos un equipo”, contó la impulsora del equipo de fútbol.

Desde el Club Deportivo y Cultural Ferro Dho no dudaron en aceptar y ayudar con este proyecto de inclusión social, por eso cedieron sus instalaciones a los chicos y el pasado domingo realizaron la presentación formal de la categoría antes del partido disputado por el equipo femenino de primera división. Las jugadoras ingresaron a la cancha de la mano con cada uno de los chicos y la emoción de todos fue inmensa.

Foto: Gentileza

“Es un sueño hecho realidad porque somos una banda y están muy emocionados con todo lo que pasó, la presentación de la categoría fue maravillosa, armaron una categoría específica para chicos con discapacidad. Los padres están súper emocionados también porque son chicos que a lo mejor han intentado jugar en otros clubes y nunca pudieron incluirse y ahora somos familia”, remarcó Yani mientras los observaba y los alentaba en la práctica.

El grupo está compuesto por 13 varones, entre los 17 a los 38 años. Hay personas con parálisis cerebral, dentro del espectro autista, hipoacúsicos y con Síndrome de Down, y entre ellos ya se conocen, son amigos porque realizaron muchas actividades juntos desde hace años y en la escuela también.

El entrenamiento es de una hora todos los martes en la cancha auxiliar del Club Ferro Dho y el profesor a cargo es Lucio Perren. Cada vez que se reúnen los acompañan los familiares y algunas chicas del grupo y comparten la tarde con ellos.

“La verdad que es algo hermoso, algo nuevo para mí, para el club y la sociedad, cuando me ofrecieron entrenar a los chicos no dudé ni un momento, estoy contento, disfrutando, aprendiendo muchísimo el día a día y agradecido porque estas oportunidades son únicas. A ellos los veo bien, emocionados, contentos, charlamos fuera de entrenamiento que es algo para ellos nuevo, una hora que tienen para despejarse, para venir a entrenar, hacemos fútbol pero hacemos juegos y un montón de cosas, se los ve unidos y disfrutando muchísimo”, expresó el profe Lucio.

Al finalizar la práctica del último martes, charlamos con los chicos acerca de este gran equipo de fútbol que formaron y de lo contentos que están por jugar, correr, divertirse y poder meter goles.

Tienen la palabra

Roberto, quien ofició de arquero en la práctica, contó: “Estoy bien, me gusta de arquero, atajé tres penales, hacemos amigos nuevos, a la mayoría si pero algunos chicos no los conocía”.

Foto: Gentileza

Joaquín dijo que además del fútbol le gusta bailar y hacer videos en las redes sociales: “Me gusta estar con ellos, yo soy tiktokero y gracias a toda mi gente, mis seguidores porque yo soy famoso”.

Gabriel mencionó que hizo dos goles en el partido y Oscar comentó que ellos son una familia y que le gustaría ganar un torneo de fútbol: “Me gusta que estemos todos juntos como una familia, conocimos al profe que es bueno y esperamos que salgamos a jugar, me gustaría y ver si ganamos una copa por eso el maestro nos tiene a full”.

Ezequiel, quien es uno de los más grandes del grupo y muy expresivo, emocionó con lo que dijo acerca del grupo, de este proyecto, del amor que les brinda Yanina, del profe Lucio que los entrena y también afirmó que son una familia.

Las palabras de Ezequiel fueron las siguientes: “El grupo es buenísimo, es una maravilla porque es algo que nosotros estamos esperando hace tiempo esto porque cuando la Yani me lo propuso me encantó, también la disposición del profe Lucio es una maravilla trabajar con él, te emociona porque para trabajar tiene paciencia, sabe cómo trabajarnos, entrenar y estar y jugar. Competir como dijo mi compañero Oscar y todos le agradecemos a Yanina, no es más nuestra profesora es nuestra mamá, nosotros le llenamos el vacío que ella tenía, es un 50 y 50. Esto no es nada todavía, es un comienzo, fue una maravilla entrar con las chicas, hasta el lunes estaba con esa adrenalina futbolística, hace de cuenta que te ves ahí adentro fue realmente lindo, nos devolvieron la sonrisa que habíamos perdido, la recuperamos con esto, el domingo quedo demostrado fue algo grandioso de parte del presidente Aldo Ojeda que le agradecemos que nos hayan invitado”.