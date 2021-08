El elogio de Falcioni a Colón y un regreso a pesar del paro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Le ganamos a un gran equipo", dijo el técnico de Independiente. El viaje de regreso se hizo en un micro de empresa de turismo, debido al paro de colectivos. ¿Por qué no jugó Ferreira?

"Fue una gran victoria ante un gran equipo. Demostramos que estamos enteros para pelear, eso es lo más importante. Una muy buena noche del grupo, no sé si ideal, pero los felicito por el partido que se hizo. Creo que tuvimos victorias importantes, como el clásico. Esta fue una gran victoria, pero yo les doy valor a todos los partidos. El equipo encontró bien los espacios, pudo ser profundo. El resultado podría haber sido mayor. Me pone contento que Soñora haya marcado, es muy bueno que tome confianza, y también que aparezcan jugadores jóvenes. A ellos hay que darles lugar y tiempo en el momento oportuno, la idea es que vayan ganando soltura. Entraron con el partido casi definido. Les dije que todo llega para que no se apuraran. Terminamos con ocho jugadores nacidos en el club. Con Atlético teníamos un partido el que rival nos espero atrás y no nos apretó nunca. No nos dieron espacios y a veces no tenemos tanta precisión. Con Colón sabíamos que nos iba a venir a apretar y la idea era salir rápido".

Estas declaraciones las hizo Julio César Falcioni luego del partido que Independiente ganó ante Colón el sábado por la noche en Avellaneda y en el que hizo debutar a Zarza (19), J. Romero (17) y Sosa (19).

Por otro lado, el plantel de Colón tuvo que superar una dificultad importante para el regreso a Santa Fe: el paro de colectivos de larga distancia. El plantel completo viajó en dos micros el viernes y la dirigencia, con Horacio Darrás a la cabeza, debió solucionar el problema del regreso. ¿Qué se hizo?, contratar un coche de una empresa de turismo (no se plegaba al reclamo) para que los jugadores pudieran regresar a nuestra ciudad.

"Varios se quedaron en Buenos Aires, porque el plantel regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos teniendo en cuenta que volvemos a jugar el sábado contra Newell's, así que pudieron viajar sin problemas en un solo coche", comentó a El Litoral un allegado a la institución.

De acuerdo a lo que comentó el propio entrenador, Eduardo Domínguez, Cristian Ferreira no jugó porque presenta un dolor en el esternón, algo que llamó la atención porque no lo había referenciado en los días previos a la partida. Su salida fue una de las muchas sorpresas que hubo el sábado, no sólo con la formación titular sino con los cambios que luego realizó durante el partido.

También será propicia la semana para que adquiera fútbol el defensor Paolo Goltz, quien viajó y fue al banco de suplentes pero no ingresó ante Independiente. El que lo hizo fue Rafael Delgado, que se recuperó rápidamente de un desgarro e ingresó en el segundo tiempo, cuando Domínguez rearmó la defensa luego de la expulsión de Mura, quien naturalmente no podrá jugar el partido del sábado.

Colón es el segundo equipo con mayor cantidad de goles en contra en el torneo. El primero es Platense, al que le marcaron 14 goles y luego lo siguen Colón y Lanús con 13. Las tres derrotas del equipo sabalero fueron por goleada, ya que entre Lanús, Aldosivi e Independiente le marcaron 10 goles y esto instala una preocupación para Eduardo Domínguez.

Además, en los últimos tres partidos en ocho días que disputó, apenas pudo sumar un solo punto (el empate ante Sarmiento de Junín en Santa Fe) con actuaciones muy por debajo del nivel parejo y bueno que el equipo había mostrado no sólo en el torneo anterior, sino en algunos partidos del actual.

El tema del reclamo que siguen haciendo los jugadores por los premios y que se ha instalado en la gente, es un asunto que no tiene retorno. Los futbolistas exigen un premio por clasificar a la Libertadores y la dirigencia mantiene la postura que se pagó con el millón de dólares recibido por ser campeón de la Copa de la Liga Profesional. En cuanto a la Libertadores, el arreglo se hará el año que viene, antes de que arranque la participación sabalera (a partir de abril) y se hará con el plantel que esté en ese momento y a cobrar en el caso de que se pase de fase. Es decir, Colón recibirá un dinero importante (este año fueron 3 millones de dólares) por jugar la fase de grupos. En caso de pasar a octavos de final, los jugadores cobrarán el porcentaje que se acuerde con el el club; en caso de no superar esa fase inicial, no habrá reparto de ese dinero con el plantel.