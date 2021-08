https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La política en foco La tragicomedia, ¿debe continuar?

Tal vez haya que inscribir en los tediosos capítulos de la tragicomedia política nacional, el decreto presidencial 113 de 2010. Basada en la ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario de 2002, -es decir la ley de salida de la Convertibilidad- Cristina Fernández de Kirchner justificó la extensión del contrato de Hidrovía SA hasta el 12 de septiembre de este año. Consta en los fundamentos que llevan su firma.

¿Por qué encuadrar aquél decreto en la necesidad de revisar contratos de concesión para corregir los efectos de la pesificación de la economía? ¿Por qué hacerlo 8 años después de la salida de la Convertibilidad, sin ofrecer reparación a la prestadora si es que hubo perjuicio por el cambio del régimen monetario? Las navieras que usan el canal navegable troncal siempre pagaron el peaje en dólares; la concesionaria nunca denunció al país ante el Ciadi.

Hasta entonces -y después de eso- gracias al canal navegable las producciones agroindustriales crecieron exponencialmente, el sector privado hizo inversiones, la economía se benefició por la vía legal con miles de millones de dólares exportados y el Estado con buenas tajadas a manera de retenciones. Por la vía ilegal, Roberto Baratta -mano derecha de Julio De Vido- se llevó al menos U$ S 600 mil de manos de Gabriel Romero (socio en Hidrovía), la mitad de los cuales percibió un día antes de la firma del decreto 113 y dos días antes de su publicación en el boletín oficial.

Coincidencias al margen, aquél decreto no contempló que el Estado no acopiaba la información sobre la evolución del canal navegable troncal, que el gobierno no hacía controles o que el Paraná había sido arrebatado a la soberanía nacional. Toda la línea argumental desplegada para modificar el modelo de dragado y balizamiento, incluyendo el contrabando de soja o droga -que no tienen nada que ver con la empresa que maneja la draga- se propuso para justificar la estatización del cobro del peaje -que seguirá siendo en dólares- en la nueva licitación.

El espíritu federal irrumpió para terminar de bendecir la nueva política nacional y popular, que el decreto 113/10 ni su autora supieron rescatar. "Ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otro equilibrio, que el desarrollo no sólo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires", dijo Alberto Fernández en Puerto San Martín al firmar el Acuerdo Federal de Hidrovía. Acto seguido le entregó a José Beni -interventor del puerto de Buenos Aires- la facultad de cobrar el peaje y hacer contratos "provisorios" hasta llamar al nuevo prestador.

Es que ni el gobierno de Mauricio Macri, ni los dos primeros años de Alberto, pudieron advertir que se vencía la concesión. Eso sí, Alberto Fernández firmó un nuevo DNU, el 556/2021 que crea el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, incluyendo a un representante por cada una de las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. Pero los nombra de todas maneras el presidente, igual que a otros 8 integrantes de un cuerpo que define sus asuntos por mayoría absoluta, que tendrá integrantes de las carteras de Producción y Transporte, pero no del ministerio de Agricultura.

Como detalle -siempre conviene observarlos, no vaya a ser el diablo...- hay que leer con atención el inciso 3 del artículo 4 del DNU. Allí se ordena "establecer políticas para estimular el desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales priorizando, en los pliegos licitatorios y/o en la fórmula tarifaria, que la fabricación y reparación de dragas, equipos de balizamiento, buques y demás equipos necesarios para la realización de las tareas de competencia del concesionario deban realizarse en astilleros locales".

Una vez más, al margen de las coincidencias. Es justo lo que le vendría bien al explícito objetivo de crear un fideicomiso para financiar -con parte del peaje que pagan las navieras y financian los productores- una flota bajo bandera nacional, tal como lo vienen enunciando el hoy ministro de Defensa, Jorge Taiana (cofirmante del DNU de Alberto) y el empresario bonaerense Horacio Tettamanti, ex funcionario kirchnerista y propietario de un astillero.