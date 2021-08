"La Voz Argentina": así quedó conformado el team de Ricardo Montaner de cara a las semifinales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro concursantes ganaron en la votación del público y estarán presentes en la próxima etapa del certamen de canto.

Este domingo en " La Voz Argentina" se vivieron los cuartos de final en el "Team Montaner". Cinco participantes compitieron arriba del escenario con sus distintas presentaciones y la votación final la tuvo el público, quien eligió a los próximos semi finalistas.

Los hermanos Denis y Axel Ortiz fueron los primeros en cantar en el escenario y presentaron "Creo en ti". Tras su performance, Ricardo Montaner los elogió: Ojalá que la gente los apoye porque son grandes profesionales".

La venezolana de 24 años cantó "Será", el tema de Ricardo Montaner, e impactó a los jurados Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y el propio autor de la melodía. "Es un honor estar aquí y cantar tu tema", sostuvo la artista.

Al respecto, el reconocido cantante manifestó: "Fue un momento muy fuerte cuando me cantó la canción en el ensayo. Hoy ella cantó para todo el país. No pude evitar llorar porque hubo muchas emociones juntas, me trajo muchas emociones juntas del país de donde traje a mis hijos. Te quiero dar las gracias, me has regalado un momento extraordinario. Hiciste unas cosas que son irrepetibles, muy tuyas".

Ezequiel, el joven de Río Cuarto, fue el tercero en presentarse arriba del escenario y entonó "Volver a amar".

"Siento que en la balada luces, te das el lujo de hacer las cosas que haces. Es el terreno en el que mejor navegas, te queda espectacular. Tienes un camino hacia adelante infinito. Agradezco el carácter que tienes, siempre respondes con una sonrisa y vas para adelante. Ojalá que la gente sienta y sepas las cualidades que tienes", manifestó Montaner tras escucharlo cantar.

Ignacio Salá, tras regresar al ciclo luego de ser elegido en el certamen digital, presentó "La Saeta" y dejó a los jurados boquiabiertos. "Este muchacho ejerce influencia cuando canta", exclamó Montaner.

Jacinta cantó un bolero de Armando Manzanero y emocionó al su jurado: "Solo sucede contigo, tienes una energía espectacular".

"Te admiro mucho y tu capacidad de amoldarte a géneros que no son tus favoritos. Entendiste que existe la necesidad de comprobarle al público que existe calidad", dijo Ricardo tras escucharla cantar.

Luego de que todos los participantes se presentaran en el escenario de " La Voz Argentina", se cerró la votación por parte del público. Stefi Roitman subió al escenario con la decisión final y le entregó los resultados a Marley.

A continuación, el conductor reveló el nombre de los participantes que pasaron a la siguiente ronda: Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Salá y los hermanos Ortiz.