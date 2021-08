Giustiniani: "La fiesta en Olivos muestra la obscenidad del poder"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pre candidato a Senador Nacional por el Frente Amplio Progresista estuvo en Villa Cañas, Elortondo, Santa Isabel, entre otras localidades del sur provincial. Presentó sus propuestas y se refirió al cumpleaños en la quinta presidencial.

Rubén Giustiniani, Pre Candidato a Senador Nacional por el Frente Amplio Progresista visitó las localidades de Villa Cañas, Elortondo, Santa Isabel, entre otras localidades del sur provincial y consultado por la prensa local se refirió al "cumpleaños en Olivos" y aseguró que "El poder mostró su descaro y el rostro de la impunidad. El festejo del cumpleaños en Olivos es un gravísimo hecho que constituye el desprecio a una sociedad que realizó extremos sacrificios para cumplir las duras cuarentenas, con dramáticas consecuencias para la educación, el trabajo, la producción y el bienestar de millones de argentinas y argentinos. Semejante acontecimiento transmite la idea de que existen privilegios, de que funcionarios del gobierno pueden estar por encima de la ley y hasta violar las normas que el mismo gobierno decretó.

En julio del año pasado, mientras el Presidente festejaba en Olivos sin distanciamiento, sin barbijo y estando vigentes restricciones a las reuniones sociales, cientos de miles de personas sufrieron pérdidas irreparables, despedidas de familiares sin velatorios, niños, niñas y adolescentes sin escuelas y sin conexión a internet, cierre de comercios e industrias y deterioros psicológicos y sociales irreversibles".

En el mismo sentido, Giustiniani recalcó que "el Presidente con este acto arrojó por la ventana el bien más preciado que se tiene en la familia, la escuela, el deporte y toda acción humana colectiva, que es la ejemplaridad. Y agravó así la ya presente crisis de legitimidad, credibilidad y representatividad de la sociedad hacia la dirigencia política. Dicha crisis política deriva fundamentalmente de que los gobiernos que se sucedieron en más de 30 años de democracia no pudieron, no quisieron o no supieron resolver los graves problemas de inflación, pobreza y desempleo".

En ese sentido, Giustiniani señaló: "nos presentamos como una verdadera alternativa a la grieta que han creado, y fomentan todos los días convenientemente los medios de comunicación nacionales. Los unos y los otros se echan la culpa de lo que pasa en el país y no han resuelto los problemas de la gente. Por eso presentamos una alternativa desde el Frente Amplio Progresista para defender a Santa Fe y para ofrecerle al electorado santafesino tenemos nuestra experiencia, porque fui Senador Nacional, y al Congreso no se va a calentar una silla o levantar la mano para ir en contra o a favor de intereses partidarios".