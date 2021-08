Video: perrito compra manzanas y se vuelve viral

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un perrito se volvió viral luego de acudir a un mercado a comprar manzanas y evitar una ‘estafa’.

De acuerdo con las imágenes, el perrito llega a un pequeño puesto ubicado a ras de suelo, el cual es atendido por una señora. Momentos después coloca en el piso una canasta que sujetaba con el hocico, para que ahí sean colocadas las manzanas que está a punto de comprar.

the dog was not happy with the deal and had to add one more apple pic.twitter.com/f1NByYEBAF