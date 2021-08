https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 9:55

9:42

Las populares artistas se reunieron en el certamen para cantar dos de sus grandes hits.

Por primera vez juntas La santafesina Nicky Nicole y Lali Espósito sorprendieron sobre el escenario de "La Voz Argentina" Las populares artistas se reunieron en el certamen para cantar dos de sus grandes hits.

En La Voz Argentina (Telefe, domingo a viernes a las 22.30), por primera vez, Lali Espósito y Nicky Nicole compartieron escenario y cantaron juntas.

​Las cantantes se lucieron en el programa conducido por Marley con un gran espectáculo que incluyó varios fragmentos de distintos temas.

Nicky, completamente de blanco, comenzó con su tema “Wapo Traketero”. Luego, con un look all black, se sumó Lali e hicieron juntas "Yo perreo sola", de Bad Bunny, y "Boomerang", de la ex Rebelde Way.

"Esto es onda. Porque dijimos 'vamos a cantar juntas' y acá estamos", afirmó Lali, contando el detrás de escena del dúo.

"Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación", agradeció Nicky, que se despidió con un fuerte abrazo con su colega.

Desde que se conoció que iban a presentarse juntas, el hashtag "Lali x Nicky Nicole" convirtieron en Tendencia en Twitter, donde después se acumularon numerosos comentarios sobre el impactante show y celebrando la reunión de las dos referentes argentinas en la música.​

Nicky Nicole y Lali Espósito, se lucieron en su show en "La Voz Argentina".Foto: Gentileza

Hay que destacar que Nicky Nicole ya había participado en La Voz Argentina aportando su mirada y aconsejando a los participantes como coach invitada por el team de Mau y Ricky en la etapa de las batallas. Lali, por su parte, había contando con la colaboración de otra artista urbana: Cazzu.

En la previa de la gran presentación, en las redes sociales ambas anunciaron el show y se dedicaron elogios mutuos. "Voy a estar compartiendo escenario con una mujer totalmente admirable y talentosa", señaló la rosarina.

Y Lali devolvió: "Que lindo cantar y vibrar con vos! Sos una belleza Nicky. Te quiero". "Aaaaaayyyyy que lindo!!! Lujo que me di", sumó luego la intérprete de "Soy". Y siguió: "Te quiero wachaaaaa!!! Que lindo juntas. Te admiro mucho!​"

Te quiero wachaaaaa!!! Que lindo juntas🎶💖 Te admiro mucho! https://t.co/5l9AVSiIbG — Lali (@lalioficial) August 30, 2021

Aaaaaayyyyy que lindo!!! Lujo que me di🤍🎶 La nicki en #LaVozArgentina — Lali (@lalioficial) August 30, 2021

El guiño de Lali a Tini

​Anteriormente, en La Voz Argentina, Lali tuvo un gesto con otra referente como Marina Tini Stoessel, echando por tierra los rumores de rivalidad.

​Después de que la participante Camila Garay interprete el hit Miénteme, de la ex Violetta y María Becerra, Lali culminó su devolución con el “Tini Tini Tini Tini” característico de su colega y un beso a cámara. “Para Tini”, sostuvo.

Tini, en su Twitter, agradeció el saludo y junto al video de Lali señaló: "Reina", sumando un emoji de corazón.

Los seguidores de cada una celebró el ida y vuelta en las redes y ya pidieron que se reúnan para lanzar un tema juntas.