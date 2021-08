https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 10:27

10:26

Resultaron ganadores Mozz, Maite Cantard y Orden Profético. El 2 de septiembre se grabarán las sesiones en vivo en la Estación Mediateca, para ser difundidas a través de la plataforma Capital Cultural.

Para bandas y solistas de entre 15 y 30 años El concurso Capital Joven cerró con más de 2.500 votos Resultaron ganadores Mozz, Maite Cantard y Orden Profético. El 2 de septiembre se grabarán las sesiones en vivo en la Estación Mediateca, para ser difundidas a través de la plataforma Capital Cultural. Resultaron ganadores Mozz, Maite Cantard y Orden Profético. El 2 de septiembre se grabarán las sesiones en vivo en la Estación Mediateca, para ser difundidas a través de la plataforma Capital Cultural.

Se conocieron los ganadores del concurso de música Capital Joven para bandas y solistas de entre 15 y 30 años, organizado por la Municipalidad de Santa Fe. Con 2.539 votos de la ciudadanía a través de Capital Cultural -elección que cerró el domingo 22-, fueron seleccionados como ganadores Mozz, en la categoría de Freestyle, Rap, Trap, y Hip Hop (a); Maite Cantard en la categoría Pop (c) y Orden Profético en la de Rock (d).

Tal como establecen las bases, el premio otorgado será la producción de una pieza audiovisual en la sala de grabación de la Estación Mediateca. Las sesiones se grabarán el 2 de septiembre y luego serán difundidas a través de Capital Cultural, y quedarán a disposición de los ganadores para mostrar su trabajo en próximos certámenes.

El concurso surgió como iniciativa conjunta del Área de Juventudes de la Secretaría de Integración y Economía Social y la Secretaría de Educación y Cultura del municipio para incentivar la expresión musical de las juventudes. A su vez, es una estrategia para brindar los servicios de la Estación Mediateca a artistas que se encuentran en el comienzo de sus carreras, y que puedan contar con un contenido digital de calidad para difundir su obra.

Marina Gómez, del área de Juventudes municipal, se mostró “muy conforme con la participación de los jóvenes de la ciudad. Se presentaron 73 músicos-artistas, de los cuales cumplían con todos los requisitos 43, que son los que quedaron finalmente inscriptos”. Y agregó: “Es la primera vez que lo organizamos y ellos se mostraron muy entusiasmados. Para los artistas ganadores será la primera vez que tendrán la posibilidad de grabar un material musical de calidad”.

Sobre los resultados

En los resultados de la votación, se dio que la misma persona resultó ganadora en las categorías a y c. En función del artículo 9 de las Bases y condiciones del Concurso, que dispuso que los organizadores puedan sobre eventualidades no previstas, se resolvió asignar a dicho participante, Mozz, el premio en la categoría que más votos obtuvo, la a; y otorgarle el premio de la categoría c a Maite Cantard, quien le sigue en cantidad de votos.