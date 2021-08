Tokio 2020: Fernando Carlomagno obtuvo la medalla de plata en 100 metros espalda

El rosarino Fernando Carlomagno consiguió este lunes la medalla de plata en la prueba de 100 metros espalda S7 de natación, para acumular la tercera presea de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



"Pipo" quedó a solo 69 centésimas del ucraniano Andrii Trusov, quien rompió el récord mundial con 1:08.14, pero logró su primera medalla paralímpica, lo que ratificó su crecimiento desde Río 2016.



Fue una final histórica para la Argentina porque, además, hubo otros dos representantes albicelestes: Iñaki Basiloff fue séptimo con 1:15.00 y Lucas Poggi octavo con 1:15.22, para quedarse con diplomas paralímpicos.



La última medalla plateada en natación la había conseguido Guillermo Marro en Atenas 2004 en esta misma categoría, mientras que la de "Pipo" Carlomagno es la tercera en Tokio 2020 después de los bronces de Antonella Ruiz Díaz (lanzamiento de bala F41) y Yanina Martínez (200 metros de atletismo T36).



La familia Carlomagno ya estaba relacionada a los Paralímpicos, porque Fernando padre compitió tres Juegos: Atlanta 1996, Sidney 2000 y Atenas 2004.



"Pipo", ahora con 29 años, elevó ese techo y consiguió cerrar un notable ciclo paralímpico, donde los resultados durante estos años lo respaldaron para llegar como candidato.

