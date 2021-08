https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.08.2021 - Última actualización - 11:11

10:31

Advierten que por la baja de pacientes ya no es necesario cortar el tránsito sobre la avenida. Se concentrarán este lunes a las 14 y presentarán una nota al director Juan Pablo Poletti.

Es la conexión con el hospital de campaña Vecinos y comerciantes piden que retiren la manga del Cullen que atraviesa Av. Freyre Advierten que por la baja de pacientes ya no es necesario cortar el tránsito sobre la avenida. Se concentrarán este lunes a las 14 y presentarán una nota al director Juan Pablo Poletti. Advierten que por la baja de pacientes ya no es necesario cortar el tránsito sobre la avenida. Se concentrarán este lunes a las 14 y presentarán una nota al director Juan Pablo Poletti.

Con la intención de que se levante la manga que une al hospital Cullen con las carpas del hospital de campaña, vecinos y comerciantes de la zona se concentrarán este lunes a las 14 en calle Lisandro de La Torre, entre Saavedra y San Lorenzo, y presentarán una nota dirigida al director Juan Pablo Poletti. “Somos unos 100 comercios afectados. La manga nos perjudica desde el momento que no hay tránsito”, resaltó Fernanda Nicolini, comerciante de la zona, en diálogo con El Litoral.

La manga se colocó y anuló el paso de los vehículos a principios de mayo, es decir hace ya cuatro meses. Ahora con la baja de los contagios de Covid-19, los comerciantes afectados entienden que el hospital de campaña tiene que seguir sus funciones pero que ya no es necesario cortar el tránsito para unir al nosocomio de las carpas instaladas en el Liceo Militar.

“La calle está cortada desde el 3 de mayo y esta es una zona desértica porque no pasan autos, colectivos ni peatones. Al no pasar gente por supuesto que no hay clientes y esta zona antes era de muchísimo movimiento y de actividad comercial”, comentó Fernanda y sostuvo que el pago de alquileres en los comercios es bastante alto: “En mi caso particular tengo ocho empleados a los que tengo que pagarles”.

Ante esta complicación que les genera a los comerciantes por la baja en las ventas y a los vecinos que les complica la movilidad para llegar hasta sus casas, esperan ser escuchados y que se busque una alternativa para seguir haciendo funcionar el hospital de campaña pero sin perjudicar la transitabilidad por una arteria de intenso movimiento.

“Entendemos que la pandemia trajo muchos problemas y que las tiendas de campaña se utilizaron mucho en su momento. Pero ni siquiera cuando había 30 personas internadas en las carpas había movilidad a través de la manga, y el único uso que le dan a la manga es para cuando les llevan la comida a los pacientes por eso entendemos que no es necesario cortar el tránsito”, señaló la comerciante.